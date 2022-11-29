Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж в Україні — Finance.ua
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Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж в Україні

Фінтех і Картки
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Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж в Україні
Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж в Україні
Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж до 1% з 1 грудня 2022 року.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку. Там також додали, що попри підвищення, ПриватБанк залишає діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.
З початку грудня та до кінця року для клієнтів ПриватБанку діятиме пільговий базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.
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«Збереження пільгового тарифу — непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки интерчейндж з 1 грудня 2022 року яке змушує банки збільшувати тарифи», — відзначив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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