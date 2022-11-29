Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж в Україні — Finance.ua

Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж в Україні Сьогодні 15:02 — Фінтех і Картки

Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж в Україні

Міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж до 1% з 1 грудня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку . Там також додали, що попри підвищення, ПриватБанк залишає діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.

З початку грудня та до кінця року для клієнтів ПриватБанк у діятиме пільговий базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.

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«Збереження пільгового тарифу — непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки интерчейндж з 1 грудня 2022 року яке змушує банки збільшувати тарифи», — відзначив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

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