Валюта під депозит: у банках розповіли, чи користується популярністю вклад — Finance.ua

Валюта під депозит: у банках розповіли, чи користується популярністю вклад Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

Валюта під депозит: у банках розповіли, чи користується популярністю вклад

Щомісяця банки купують на міжбанку під виплати за депозитом із конвертацією 200 млн доларів.

Про це пише Фокус.

За класичними депозитами у доларах та євро доходу немає — ставки у великих банках на рівні 0,1% річних. Такий самий дохід буде у разі розміщення гривні на депозит з конвертацією — після закінчення терміну клієнт може забрати долари чи євро. Максимальна сума такого вкладу із купівлею валюти під депозит — 100 тис. грн.

«Депозит з конвертацією у валюту — загалом, вдалий експеримент. Який зміг запобігти „втечам“ гривні та готівковому ринку. Дозволив банкам припинити відтік валюти, а населенню дещо захистити заощадження. Плюс певною мірою сприяв відносній стабілізації готівкового курсу: протягом осені він коливався, але значно не змінився», — зазначив асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Читайте також: Депозити за офіційним курсом

У банках відзначають інтерес клієнтів до вкладів із купівлею валюти під нього.

«Такі продукти сьогодні вже пропонує більшість банківських установ, і вони користуються певним стабільним попитом. Але сказати, що цей тип продукту істотно впливає на динаміку гривневого депозитного портфеля, не можемо, попит стабільний без суттєвої динаміки зростання. Певна частина заощаджень клієнтів, безумовно, „перетікає“ в цей продукт, але досі цей потік не є визначальним», — говорить керівник відділу депозитів Управління пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Микита Малясов.

А за словами заступника голови правління банку «Південний» Максима Цимбала, депозитний продукт з конвертацією в долар, запущений НБУ у серпні, набув великої популярності серед банків.

«Вже у вересні обсяг купівлі валюти на умовах розміщення на депозит склав близько 200 млн доларів. З 1 жовтня НБУ підвищив ліміт з 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень, але це не вплинуло на суттєве зростання обсягів купівлі валюти. У жовтні обсяг купівлі валюти на депозит склав приблизно таку суму, як і у вересні», — зазначив Цимбал.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.