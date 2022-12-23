Сума вкладів фізосіб протягом листопада зросла майже на 23 млрд грн — ФГВФО — Finance.ua

Сума вкладів фізосіб протягом листопада зросла майже на 23 млрд грн — ФГВФО Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

Станом на 1 грудня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 993,1 млрд грн, що на 22,9 млрд грн більше, ніж було станом на 1 листопада цього року.

Про це повідомив Фонд гарантування вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня 2022 року:

вклади у національній валюті — 611,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 381,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 104,6 млрд грн (10,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадуємо, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 грудня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.