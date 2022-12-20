НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків — Finance.ua

НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків Сьогодні 12:04 — Фондовий ринок

НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків

Нацбанк підвищує нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках для посилення монетарної трансмісії на 5 відсоткових пунктів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, з 0% до 5% збільшиться норматив формування банками обов’язкових резервів у національній валюті, а саме:

за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб;

за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів, а також кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів.

З 10% до 15% підвищиться норматив формування банками обов’язкових резервів у іноземній валюті, а саме:

за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб;

за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів, а також кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів.

Натомість за строковими коштами на рахунках юридичних та фізичних осіб норматив обов’язкового резервування не зміниться та в національній валюті залишиться на рівні 0%, а в іноземній — на рівні 10%.

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Ураховуючи чинний порядок резервування, банки почнуть формувати обов’язкові резерви в новому обсязі з 11 січня 2023 року.

«Підвищення нормативів обов’язкового резервування дасть змогу знизити вільну ліквідність у банківській системі. Очікується, що загальний обсяг обов’язкових резервів, який формуватимуть банки, збільшиться орієнтовно на 68 млрд грн», — прогнозує регулятор.

За оцінками НБУ, це сприятиме:

посиленню конкуренції банків за вкладників та подальшому підвищенню ставок за гривневими депозитами;

збільшенню банками обсягів строкових гривневих залучень;

зменшенню ризиків для курсової стабільності;

дедоларизації депозитів та посиленню спроможності НБУ утримувати контроль за динамікою інфляції.

«Вищі вимоги до обов’язкових резервів банків не загрожуватимуть фінансовій стабільності з огляду на рекордні обсяги вільної ліквідності в банківській системі. Це також не обмежуватиме спроможність банків кредитувати», — резюмували в Нацбанку.

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