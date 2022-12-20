НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків — Finance.ua

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НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків

Фондовий ринок
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НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків
НБУ підвищує нормативи обов’язкових резервів банків
Нацбанк підвищує нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках для посилення монетарної трансмісії на 5 відсоткових пунктів.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Так, з 0% до 5% збільшиться норматив формування банками обов’язкових резервів у національній валюті, а саме:
  • за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб;
  • за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів, а також кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів.
З 10% до 15% підвищиться норматив формування банками обов’язкових резервів у іноземній валюті, а саме:
  • за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб;
  • за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів, а також кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів.
Натомість за строковими коштами на рахунках юридичних та фізичних осіб норматив обов’язкового резервування не зміниться та в національній валюті залишиться на рівні 0%, а в іноземній — на рівні 10%.
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Ураховуючи чинний порядок резервування, банки почнуть формувати обов’язкові резерви в новому обсязі з 11 січня 2023 року.
«Підвищення нормативів обов’язкового резервування дасть змогу знизити вільну ліквідність у банківській системі. Очікується, що загальний обсяг обов’язкових резервів, який формуватимуть банки, збільшиться орієнтовно на 68 млрд грн», — прогнозує регулятор.
За оцінками НБУ, це сприятиме:
  • посиленню конкуренції банків за вкладників та подальшому підвищенню ставок за гривневими депозитами;
  • збільшенню банками обсягів строкових гривневих залучень;
  • зменшенню ризиків для курсової стабільності;
  • дедоларизації депозитів та посиленню спроможності НБУ утримувати контроль за динамікою інфляції.
«Вищі вимоги до обов’язкових резервів банків не загрожуватимуть фінансовій стабільності з огляду на рекордні обсяги вільної ліквідності в банківській системі. Це також не обмежуватиме спроможність банків кредитувати», — резюмували в Нацбанку.

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За матеріалами:
Finance.ua
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