В Нацбанку лунають голоси за зниження облікової ставки — Finance.ua

В Нацбанку лунають голоси за зниження облікової ставки Сьогодні 14:38 — Кредит&Депозит

Базовим сценарієм монетарної політики НБУ в другій половині поточного року було очікування, що облікова ставка НБУ буде незмінною на рівні 25% до другого кварталу 2024 року. Однак цей сценарій може бути переглянутий: в Нацбанку з’явилися прихильники зниження облікової ставки вже в 2023 році.

Більшість учасників дискусії вбачають потребу утримувати облікову ставку на рівні 25% щонайменше упродовж усього наступного року.

«Натомість кілька членів комітету з монетарної політики Національного банку відзначили формування передумов для дещо швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки», — йдеться у звіті

Більшість учасників дискусії вважають, що жовтневий прогноз щодо збереження облікової ставки на рівні 25% до II кварталу 2024 року має високу ймовірність реалізації. На їхню думку, інфляційні ризики залишаються високими, а завдання, на виконання яких було спрямоване підвищення облікової ставки до 25%, все ще є актуальними. Тому рішення про зниження ставки в короткостроковій перспективі буде недостатньо аргументованим та непослідовним.

Однак кілька інших членів КМП вважають, що цикл зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж передбачав жовтневий прогноз. «Вони очікують, що вже упродовж наступного року облікова ставка може знизитися на 2-4 в.п. Двоє з них зауважили, що бачать підстави для початку пом’якшення монетарних умов уже в першому півріччі 2023 року», — зазначено у підсумках дискусії.

Ще один член комітету зауважив, що очікування бізнесу й населення доволі хиткі, а ситуація на валютному ринку залишається напруженою, адже експорт з України через війну є суттєво обмеженим. Натомість потреби в імпорті, зокрема енергоносіях, лише зростають, а залежність від зовнішніх джерел фінансування є дуже значною. Ураховуючи високі геополітичні ризики та загрозу розгортання світової фінансової кризи, на його думку, цілком можливим є подальше підвищення світового рівня процентних ставок і відповідно облікової ставки НБУ.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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