Іпотека в Чехії для українців зі спеціальним дозволом: що кажуть банки і як підготуватися

Після запровадження спеціального дозволу на довгострокове перебування українці, які живуть у Чехії, почали активно цікавитися, чи зможуть вони оформити іпотеку. Банки поступово визначають свої позиції.

Про це пише Radio Prague International.

Як банки ставляться до власників спеціального дозволу

За словами фінансової консультантки Христини Томи, кілька чеських банків уже висловили своє бачення щодо клієнтів із новим статусом. Однак спеціальний дозвіл на довгострокове перебування вони розглядають як звичайний дозвіл цього типу, без особливих умов чи обмежень.

«Банки кажуть, що довгострокове перебування — це просто довгострокове перебування. На картці не вказано, що це якийсь інший або спеціальний тип дозволу», — пояснює консультантка.

Переважно фінансові установи вимагають 20% першого внеску. У деяких випадках його можуть зменшити до 10%, наприклад, якщо один із подружжя має «робочу карту» або постійне проживання, а інший — спеціальний дозвіл. Проте найчастіше діє стандартна вимога — 20% від суми іпотеки.

Максимальні суми кредитів залежать від банку. В одних установах ліміт становить до 10 мільйонів крон, в інших визначається відповідно до доходів позичальника.

Rodné číslo: чи обов’язкове воно для іпотеки

Часте запитання від українців — чи можна отримати іпотеку без чеського персонального ідентифікаційного номера (rodné číslo), який не передбачений для власників спеціального дозволу.

Іпотеку вже можна оформити і без rodné číslo.

Банки в Чехії часто реагують на зміни один за одним, тому якщо одна фінансова установа змінює правила, інші швидко наслідують.

З чого почати підготовку

Перед зверненням до банку Христина Тома радить пройти консультацію.

«Немає універсального гайду. У кожного своя ситуація: хтось у декреті, хтось нещодавно змінив роботу, хтось працює на мінімальну зарплату. Тому краще спершу проконсультуватися, щоб зрозуміти свої шанси», — каже вона.

Водночас консультантка застерігає не поспішати, якщо документи ще в процесі оформлення.

«Якщо у вас зараз віза тимчасового захисту, а спеціальний дозвіл отримаєте через кілька місяців, не варто йти в банк уже сьогодні. Умови часто змінюються, і те, що діє зараз, може бути неактуальним через пів року», — додала вона.

Як підвищити шанси на схвалення іпотеки

Експертка радить звернути увагу на три ключові фактори:

Дохід. Він має бути стабільним і надходити регулярно. Початковий внесок. Хоча іноді іпотеку можна оформити без нього, мати власний капітал дуже важливо. Чим «свіжіші» документи про дозвіл на проживання, тим складніше отримати кредит без внеску. Робота. Вона має бути постійною, не нещодавно зміненою. Також банк звертає увагу, щоб термін дії карти не спливав невдовзі після подання заявки.

Нагадаємо, 8 вересня 2025 року у Чехії стартувала офіційна реєстрація на отримання нового спеціального дозволу на довгострокове перебування для біженців з тимчасовим захистом.

Ті, хто навесні цього року заявив про бажання отримати дозвіл, тепер зможуть перевірити свій статус. Результати оцінки відповідності умовам будуть опубліковані в особистому кабінеті на Інформаційному порталі для іноземців. Якщо якась із умов позначена червоним як невиконана — зареєструватися буде неможливо.

Раніше Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав , що ціни на житло в Чехії досягли історичного максимуму. У другому кварталі 2025 року зафіксовано зростання на 17% порівняно з аналогічним періодом 2024-го та майже вдвічі вище за доковідний рівень.

