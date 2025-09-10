Ціни на житло в Чехії зросли до історичного максимуму Сьогодні 16:28 — Нерухомість

Ціни на житло в Чехії зросли до історичного максимуму

Ціни на житло в Чехії досягли історичного максимуму. У другому кварталі 2025 року зафіксовано зростання на 17% порівняно з аналогічним періодом 2024-го та майже вдвічі вище за доковідний рівень. Ринок нерухомості став одним із головних джерел інфляційного тиску, а доступність житла для населення продовжує зменшуватися.

Про це повідомляє Bloomberg.

Середня ціна та регіональні відмінності

За даними Prague Daily, у квітні-червні середня ціна квадратного метра склала 81 117 крон (€3 305), що на 16,3% більше, ніж роком раніше. Зростання спостерігається шостий місяць поспіль.

Найбільший приріст відзначено у Моравсько-Сілезькому краї (+26%), Устецькому (+24%) та Краловеградецькому (+22%). Найменше подорожчання зафіксоване у Ліберецькому краї (+9%). У жодному регіоні ціни на житло не знизилися.

Читайте також Як отримати посвідку на проживання в Чехії

Середня ціна пропозиції на квартиру в новобудові у Празі вперше перевищила 170 000 крон (€7 000) за кв. м (+8,8%), а фактична — 165 019 крон (€6 700), що на 12,3% вище, ніж рік тому.

Попит на мікроквартири

Змінюється й структура попиту. Найбільший інтерес покупці виявляють до мікроквартир. Сегмент зріс на 56%, а в Празі за другий квартал виставили понад 400 таких об’єктів. Середній строк їх продажу скоротився на 41% - менш ніж до двох місяців, що швидше, ніж у інших типів житла.

Читайте також Як набути громадянство Чехії

Обмежена пропозиція

На кінець червня на ринку було близько 5 750 нових квартир (+7,5% за квартал). Проте цей приріст здебільшого забезпечили старі проєкти. Експерти наголошують: щоб стабілізувати ринок, у Празі необхідно щороку погоджувати до 10 000 новобудов. Без пришвидшення дозвільних процедур тиск на ціни збережеться.

Іпотека та високий попит

За словами Хани Контріш, керівниці відділу галузевих сервісів Seznam. cz, на ринок впливають високий попит і доступність іпотеки.

У червні середня ставка за новими кредитами становила 4,56%, а обсяг виданих іпотек зріс на 50% - до 150 млрд крон (€6 млрд).

Щоб стримати ситуацію, Національний банк Чехії призупинив цикл зниження відсоткових ставок, який тривав півтора року. Заступниця голови ЦБ Ева Замразілова наголосила, що сприйняття нерухомості як «безризикового» активу створює небезпечні ілюзії. На її думку, держава має знижувати привабливість інвестицій у житло через зміни в оподаткуванні або обмеження для іноземних покупців. Також вона закликала банки пропонувати альтернативні інвестиційні продукти, щоб відвернути частину вкладників від житла.

Нагадаємо, Чехія має досить лояльні закони щодо іноземців, які хочуть придбати нерухомість. На відміну від деяких інших європейських держав, тут не існує суворих обмежень для іноземних громадян, які бажають купити житло, особливо якщо вони мають дозвіл на довгострокове проживання або ведуть тут бізнес. Як українцю купити житло в Чехії — розповідаємо тут

Раніше видання Czechia Online з посиланням на дані Чеського національного банку (ЧНБ) та банку ČSOB повідомляло , що ціни на житло в Чехії продовжують зростати. У першому кварталі 2025 року вартість квартир, будинків і земельних ділянок зросла на 9,9% порівняно з аналогічним періодом торік.

InvestMarket від «Мінфін». 📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.