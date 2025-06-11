Іпотека в Чехії: умови, ставки, особливості для іноземців — Finance.ua

Іпотека в Чехії: умови, ставки, особливості для іноземців Сьогодні 19:01 — Кредит&Депозит

Іпотека в Чехії: умови, ставки, особливості для іноземців

Чехія — в п’ятірці аутсайдерів — країн Євросоюзу за доступністю житла. Щоб купити тут квартиру, потрібно витратити до 13 річних доходів.

Містом із найдорожчими квартирами є Прага. Середня ціна за квадратний метр житла тут становить 140 тис. крон (~235 тис. гривень). У Середньочеському краю ціни становлять до 89,8 тис. крон (~157 тис. гривень) за квадрат, у Південноморавському краю — 108 тис. крон (~189 тис. гривень). Загалом тенденція така, що ціни з кожним роком поступово зростають.

Найдешевші ціни за квадратний метр у Чехії зафіксовані в Устецькому краї — (38,5 тис. крон (~67 тис. гривень), містах Карлові Вари — 51 тис. крон (~89 тис. гривень) та Острава — 52,2 тис. крон (~91 тис. гривень).

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Іпотека: умови, ставки, особливості для іноземців

Купити житло в Чехії в іпотеку цілком можливо. Та ставки тут менш привабливі, ніж у країнах, які ми згадували раніше у цьому матеріалі. Загалом розмір процентних ставок варіюється залежно від політики банку. А умови в середньому наступні:

фіксована ставка: 4,5% - 6,0% річних;

ставка, що плаває: починається від 3,8% (але може змінюватись залежно від ринкової ситуації);

мінімальний початковий внесок: від 20% до 40% вартості нерухомості (для нерезидентів часто вищі);

термін кредитування: від 5 до 30 років;

максимальна сума кредиту: до 80% вартості нерухомості (рідше 90% для громадян ЄС. — ред.);

додаткові витрати: плата оформлення кредиту (0,5% - 1% від суми), страховка нерухомості, нотаріальні витрати.

Разом із цим придбання житла доступне також й для іноземців. Хоча для нерезидентів ЄС відсоткові ставки можуть бути вищими й сягати 7−8%, оскільки банки оцінюють їхню платоспроможність як менш надійну.

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Під час оформлення іпотеки банки можуть вимагати від іноземців довідку про підтвердження доходу за останні 6−12 місяців, наявність хорошої кредитної історії, підтвердженої довідкою з кредитного бюро. Посвідка на проживання у Чехії чи будь-якій країні ЄС.

Процедура купівлі-продажу нерухомості в Чехії може займати близько 1,5−2 місяців і включати такі кроки:

резервування та перевірку нерухомості;

укладення договору про завдаток;

підписання основного договору купівлі-продажу;

оформлення права власності на нерухомість;

закриття угоди.

Детальніше про кредити на житло в різних європейських країнах розповідаємо в статті:

Нагадаємо, за останній рік розрив між видатками на виплату іпотечного кредиту та орендною платою у Чехії значно скоротився. Проте орендна плата залишається дешевшою у всіх регіонах Чехії, зазначають місцеві експерти.

Чехія пропонує стабільні умови іпотечного кредитування (близько 1,9% річних), але банки ретельно оцінюють ризики. Необхідно мати дозвіл на довгострокове або постійне проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію.

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