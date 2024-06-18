У Чехії винаймати житло все ще дешевше, ніж виплачувати іпотеку — Finance.ua
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У Чехії винаймати житло все ще дешевше, ніж виплачувати іпотеку

Нерухомість
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За останній рік розрив між видатками на виплату іпотечного кредиту та орендною платою у Чехії значно скоротився. Проте орендна плата залишається дешевшою у всіх регіонах Чехії, зазначають місцеві експерти.
Після двох років високих відсоткових ставок, які у поєднанні з високими цінами на нерухомість призвели до того, що виплати по іпотеці значно перевищили щомісячну орендну плату, вартість житла для власників та орендарів знову починає зближуватися. Лише у березні відсоткова ставка за іпотечними кредитами впала до 5,19%, згідно з даними Чеської банківської асоціації, ставши найнижчим показником з червня 2022 року.
Згідно з розрахунками SZ Byznys, що базуються на найбільш поширеному типі іпотеки та даних порталу нерухомості Sreality. cz, середній платіж за іпотекою та середня орендна плата в кожному регіоні Чехії за останній рік зблизилися на тисячі крон. Найбільш близькими в даний час є платежі по іпотеці та орендна плата в Карловарському та Моравсько-Сілезькому регіонах, де різниця складає лише близько 1000 чеських крон.
Найбільша різниця зберігається у Празі, де власники нерухомості платять за кредитами на 11 000 чеських крон більше, ніж за оренду. Втім, ще у лютому минулого року власник квартири в середньому доплачував понад 16 тисяч за іпотечний платіж.
Подальшому зближенню оренди та іпотеки може завадити очікуване зростання цін на нерухомість. Хоча ставки знижуються, але ціни на житло все ще зростають. Причому, якщо ставки за іпотечними кредитами знизяться, тиск на покупців нерухомості зросте, і це ще більше підштовхне ціни.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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