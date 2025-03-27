Іпотека в Чехії: умови та документи — Finance.ua

Іпотека в Чехії: умови та документи Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Іпотека в Чехії: умови та документи

Чехія пропонує стабільні умови іпотечного кредитування (близько 1,9% річних), але банки ретельно оцінюють ризики. Необхідно мати дозвіл на довгострокове або постійне проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію.

Умови та вимоги:

дозвіл на довгострокове або постійне проживання;

підтвердження стабільного доходу;

позитивна кредитна історія;

початковий внесок від 20% вартості нерухомості;

іпотека в чеських кронах;

тривалість іпотеки до 30 років;

банки ретельно оцінюють ризики.

Пакет документів:

паспорт (закордонний);

документ, який підтверджує статус перебування в Чехії (тимчасова або постійна посвідка на проживання);

довідка про доходи (витяг з банківського рахунку за останні пів року);

податкова декларація;

трудовий договір;

виписка з кредитного реєстру;

підтвердження наявності початкового внеску.

Особливості для українських біженців:

Можливість отримання іпотеки без постійної посвідки. Біженці можуть оформити іпотеку навіть з тимчасовим статусом перебування, але їм потрібно мати стабільний дохід та надати додаткові документи для підтвердження фінансової стабільності.

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