Іпотека в Чехії: умови та документи — Finance.ua

Іпотека в Чехії: умови та документи
Чехія пропонує стабільні умови іпотечного кредитування (близько 1,9% річних), але банки ретельно оцінюють ризики. Необхідно мати дозвіл на довгострокове або постійне проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію.
Умови та вимоги:
- дозвіл на довгострокове або постійне проживання;
- підтвердження стабільного доходу;
- позитивна кредитна історія;
- початковий внесок від 20% вартості нерухомості;
- іпотека в чеських кронах;
- тривалість іпотеки до 30 років;
- банки ретельно оцінюють ризики.
Пакет документів:
- паспорт (закордонний);
- документ, який підтверджує статус перебування в Чехії (тимчасова або постійна посвідка на проживання);
- довідка про доходи (витяг з банківського рахунку за останні пів року);
- податкова декларація;
- трудовий договір;
- виписка з кредитного реєстру;
- підтвердження наявності початкового внеску.
Особливості для українських біженців:
- Можливість отримання іпотеки без постійної посвідки. Біженці можуть оформити іпотеку навіть з тимчасовим статусом перебування, але їм потрібно мати стабільний дохід та надати додаткові документи для підтвердження фінансової стабільності.
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