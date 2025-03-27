Іпотека в Чехії: умови та документи — Finance.ua
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Іпотека в Чехії: умови та документи

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Іпотека в Чехії: умови та документи
Іпотека в Чехії: умови та документи
Чехія пропонує стабільні умови іпотечного кредитування (близько 1,9% річних), але банки ретельно оцінюють ризики. Необхідно мати дозвіл на довгострокове або постійне проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію.
Умови та вимоги:
  • дозвіл на довгострокове або постійне проживання;
  • підтвердження стабільного доходу;
  • позитивна кредитна історія;
  • початковий внесок від 20% вартості нерухомості;
  • іпотека в чеських кронах;
  • тривалість іпотеки до 30 років;
  • банки ретельно оцінюють ризики.
Пакет документів:
  • паспорт (закордонний);
  • документ, який підтверджує статус перебування в Чехії (тимчасова або постійна посвідка на проживання);
  • довідка про доходи (витяг з банківського рахунку за останні пів року);
  • податкова декларація;
  • трудовий договір;
  • виписка з кредитного реєстру;
  • підтвердження наявності початкового внеску.
Особливості для українських біженців:
  • Можливість отримання іпотеки без постійної посвідки. Біженці можуть оформити іпотеку навіть з тимчасовим статусом перебування, але їм потрібно мати стабільний дохід та надати додаткові документи для підтвердження фінансової стабільності.
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За матеріалами:
Finance.ua
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