Біженцям у Чехії платитимуть за переїзд до орендованого житла: як отримати кошти — Finance.ua

Біженцям у Чехії платитимуть за переїзд до орендованого житла: як отримати кошти
До кінця 2025 року українським біженцям з тимчасовим захистом, які перебувають у столиці Чехії, виплачуватимуть одноразову фінансову допомогу на переїзд з гуртожитку до орендованого житла.
Про це пише Blesk.
Повідомляється, що отримати кошти можна буде після підписання договору оренди з власником або офіційним представником.
Розмір допомоги залежить від кількості членів родини:
- 1−2 особи — до 60 тис крон;
- 3−4 особи — до 84 тис. крон;
- 5 і більше — до 108 тис. крон.
Сума допомоги може покрити заставу, першу орендну плату, комісію агентству й адміністративні витрати.
Варто зауважити, орендувати можна лише житло, зареєстроване в кадастрі як byt.
Хто має право на виплати
Подати заявку на одноразову грошову допомогу на переїзд із гуртожитку можуть отримати українці, які:
- мають дійсний тимчасовий захист та продовжили його;
- безперервно проживали в державному гуртожитку з 1 січня 2023 року (і можуть це підтвердити договорами або квитанціями про оплату);
- мають легальний дохід (офіційна робота або достатня гумдопомога для оплати житла).
У Празі програмою займається Caritas. Подати заявку можливо через сайт або за телефоном (736 764 706). Також можна особисто звернутися до офісу на вулиці Лондонській, 44.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Чехії планує змінити правила тимчасового захисту для українців, зокрема для військових, які повертатимуться з фронту. Новоприбулі ветерани більше не зможуть претендувати на тимчасовий захист.
У Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95 відсотків із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування. На початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40 відсотків.
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