Біженцям у Чехії платитимуть за переїзд до орендованого житла: як отримати кошти — Finance.ua

Біженцям у Чехії платитимуть за переїзд до орендованого житла: як отримати кошти Вчора 19:17 — Світ

Біженцям у Чехії платитимуть за переїзд до орендованого житла: як отримати кошти

До кінця 2025 року українським біженцям з тимчасовим захистом, які перебувають у столиці Чехії, виплачуватимуть одноразову фінансову допомогу на переїзд з гуртожитку до орендованого житла.

Про це пише Blesk.

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Повідомляється, що отримати кошти можна буде після підписання договору оренди з власником або офіційним представником.

Розмір допомоги залежить від кількості членів родини:

1−2 особи — до 60 тис крон;

3−4 особи — до 84 тис. крон;

5 і більше — до 108 тис. крон.

Сума допомоги може покрити заставу, першу орендну плату, комісію агентству й адміністративні витрати.

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Варто зауважити, орендувати можна лише житло, зареєстроване в кадастрі як byt.

Хто має право на виплати

Подати заявку на одноразову грошову допомогу на переїзд із гуртожитку можуть отримати українці, які:

мають дійсний тимчасовий захист та продовжили його;

безперервно проживали в державному гуртожитку з 1 січня 2023 року (і можуть це підтвердити договорами або квитанціями про оплату);

мають легальний дохід (офіційна робота або достатня гумдопомога для оплати житла).

У Празі програмою займається Caritas. Подати заявку можливо через сайт або за телефоном (736 764 706). Також можна особисто звернутися до офісу на вулиці Лондонській, 44.

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Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Чехії планує змінити правила тимчасового захисту для українців, зокрема для військових, які повертатимуться з фронту. Новоприбулі ветерани більше не зможуть претендувати на тимчасовий захист.

У Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95 відсотків із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування. На початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40 відсотків.

Телеканал 24 За матеріалами:

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