В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців — Finance.ua

В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців Сьогодні 20:10 — Світ

В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців

У Фінляндії в період з червня по лютий наступного року буде закрито 26 центрів прийому біженців.

Про це повідомляє портал Demokraatti.

У результаті закриття центрів для біженців майже 7000 їх клієнтів змушені будуть реєструватися за місцем проживання або переїжджати в інший центр прийому.

Реєструватися за місцем проживання мають право люди, які отримали статус тимчасового захисту і прожили у Фінляндії не менше року.

Міграційна служба обґрунтовує закриття центрів тим, що кількість прохачів притулку знижується.

У Фінляндії наразі діють 68 центрів прийому біженців.

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Європейська правда За матеріалами:

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