В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців

Світ
30
В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців
В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців
У Фінляндії в період з червня по лютий наступного року буде закрито 26 центрів прийому біженців.
Про це повідомляє портал Demokraatti.
У результаті закриття центрів для біженців майже 7000 їх клієнтів змушені будуть реєструватися за місцем проживання або переїжджати в інший центр прийому.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Реєструватися за місцем проживання мають право люди, які отримали статус тимчасового захисту і прожили у Фінляндії не менше року.
Міграційна служба обґрунтовує закриття центрів тим, що кількість прохачів притулку знижується.
У Фінляндії наразі діють 68 центрів прийому біженців.
Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems