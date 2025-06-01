В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців — Finance.ua

В одній з країн ЄС закриють 26 центрів прийому біженців
У Фінляндії в період з червня по лютий наступного року буде закрито 26 центрів прийому біженців.
Про це повідомляє портал Demokraatti.
У результаті закриття центрів для біженців майже 7000 їх клієнтів змушені будуть реєструватися за місцем проживання або переїжджати в інший центр прийому.
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Реєструватися за місцем проживання мають право люди, які отримали статус тимчасового захисту і прожили у Фінляндії не менше року.
Міграційна служба обґрунтовує закриття центрів тим, що кількість прохачів притулку знижується.
У Фінляндії наразі діють 68 центрів прийому біженців.
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