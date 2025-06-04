У Чехії розробляють нові правила прийому біженців, які пройшли війну — Finance.ua

У Чехії розробляють нові правила прийому біженців, які пройшли війну Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

У Чехії розробляють нові правила прийому біженців, які пройшли війну

Міністерство внутрішніх справ Чехії планує змінити правила тимчасового захисту для українців, зокрема для військових, які повертатимуться з фронту. Новоприбулі ветерани більше не зможуть претендувати на тимчасовий захист.

Про це пише Radio Prague International.

Як пояснив глава МВС Чехії Віт Ракушан, держава має бути готовою до наслідків війни. Це, зокрема, наявність посттравматичних синдромів у людей, які пройшли війну. Чехія вже розглядає, як відстежувати бойовий досвід тих, хто проситиме про захист.

«Це люди, які кілька років користувалися зброєю. Вони були під психічним тиском, якого ніхто з нас не здатен уявити. Після всіх воєн настають посттравматичні синдроми, і вони можуть проявитися… Ми шукаємо рішення, як визначати і реєструвати той факт, що людина пройшла війну», — розповів міністр в інтерв’ю виданню Novinky.cz.

Перехідний період для біженців

За словами міністра, якщо Україна та росія укладуть перемир’я тривалістю понад три місяці Чехія повинна припинити надання тимчасового захисту новим біженцям.

Для тих українців, які вже перебувають у Чехії з цим статусом, діятиме перехідний період протягом року чи півтора. Новоприбулі проходитимуть сувору процедуру в’їзду з безпековою перевіркою. Зокрема, це стосуватиметься і військових ветеранів.

«Возз'єднання родин буде відбуватися, але на цілком інших умовах, ніж сьогодні», — додав він.

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Питання подальшої долі тимчасового захисту українців стоїть і перед усім Євросоюзом. Директива, ухвалена у 2022 році, передбачала лише трирічний термін дії, однак нині вона продовжена вже на четвертий рік.

Як повідомляє Euractiv, у Брюсселі тривають закриті переговори про стратегії виходу з цієї ситуації. Розглядаються кілька варіантів:

ще одне продовження на рік;

поступове згортання захисту;

відмова у повторному зверненні тим, хто повернувся до України;

обмеження для нових прибулих.

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Відмітимо, що 7 квітня стало відомо, що продовження статусу тимчасового захисту для українців у країнах Євросоюзу опинилося під загрозою. Поки що країни ЄС не розробили сценарій на випадок, якщо Україна і росія почнуть припинення вогню.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов раніше повідомив , що Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12−13 червня.

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Віце-прем'єр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов також заявляв , що країни Євросоюзу мають зберегти статус тимчасового захисту для українців задля настання сталого миру з росією. При цьому Мінєдності відстежує всі процеси і бере активну участь у міжнародних консультаціях, щоб захищати інтереси українців.

Довідка Finance.ua:

у Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95 відсотків із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування. На початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40 відсотків;

уряд Чехії має намір впроваджувати більш жорстку політику щодо шукачів притулку та іноземних громадян, які проживають у країні.

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