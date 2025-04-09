Тимчасовий захист українців: в Кабміні відреагували — Finance.ua
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Тимчасовий захист українців: в Кабміні відреагували

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Країни Євросоюзу мають зберегти статус тимчасового захисту для українців задля настання сталого миру з росією.
Про це повідомляє в заяві віце-прем'єр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
У Мінєдності нагадали, що Рада Євросоюзу продовжила дію директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року.
«Говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна тільки тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир. Наші міжнародні партнери абсолютно ясно це розуміють», —
підкреслив Чернишов.

При цьому Мінєдності відстежує всі процеси і бере активну участь у міжнародних консультаціях, щоб захищати інтереси українців.
«Продовжуємо працювати над тим, щоб кожен громадянин, який тимчасово перебуває за кордоном, мав доступ до необхідної підтримки та захисту», — запевнив віцепрем’єр.

Тимчасовий захист для українців у ЄС

Вчора, 7 квітня, стало відомо, що продовження статусу тимчасового захисту для українців у країнах Євросоюзу опинилося під загрозою.
Поки що країни ЄС не розробили сценарій на випадок, якщо Україна і росія почнуть припинення вогню.
Водночас представник Єврокомісії Маркус Ламмерт учора розповів, що Єврокомісія поки що не ухвалювала рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців.
За матеріалами:
РБК-Україна
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