Біженці приносять до чеського бюджету більше, ніж отримали соцдопомоги — Finance.ua

Біженці приносять до чеського бюджету більше, ніж отримали соцдопомоги Сьогодні 09:19 — Світ

Біженці приносять до чеського бюджету більше, ніж отримали соцдопомоги

Біженці з України стали активніше працювати в Чехії, що сприятливо позначається на економічних показниках. За перші три місяці 2025 року своїми податками та відрахуваннями вимушені переселенці внесли до державної скарбниці більш ніж на 124,5 млн євро більше, ніж отримали з неї у вигляді соціальної допомоги та іншої підтримки.

Про це повідомили у чеському Міністерстві праці та соціальних справ, передає ČT24.

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«У той час як українці у нас сплачують абсолютно такі ж внески та податки, як і всі інші, вони не мають права, наприклад, на батьківську допомогу та інші державні виплати, які отримують чеські громадяни за тих самих відрахувань. Це робить нарікання на них ще більш несправедливими. Також уточнюю, що до витрат ми включаємо не лише соціальну допомогу, а й витрати на медичне обслуговування та інші статті», — заявив глава відомства Маріан Юречка.

У Мінпраці очікують, що у майбутньому прибутки від українських біженців продовжать зростати, а витрати — знижуватися.

За словами міністра, внесок українців у чеську економіку набагато значніший, ніж просто податкові відрахування.

Він зауважив, що у багатьох галузях, таких як будівництво, сільське господарство, гастрономія, охорона здоров’я та інших, уже важко обходитися без праці українців.

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«Вони сприяють зростанню нашої економіки та ВВП, що було б неможливо без них, оскільки ці робочі місця просто не було б кому заповнити. Деякі — через брак кадрів, інші — тому, що вони не мають попиту у чеських громадян. Крім того, українці витрачають тут зароблені гроші, що означає додаткові надходження до державного бюджету, які ми потім використовуємо на благо всіх», — додав міністр.

Нагадаємо, польська економіка також відчутно виграє від присутності українських біженців. За даними Польського економічного інституту, лише за 2021−2023 роки внесок трудових мігрантів у зростання ВВП становив 0,5 процентного пункту.

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