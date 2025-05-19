Скільки біженців повернеться в Україну: прогноз Єврокомісії — Finance.ua
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Скільки біженців повернеться в Україну: прогноз Єврокомісії

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Скільки біженців повернеться в Україну: прогноз Єврокомісії
Скільки біженців повернеться в Україну: прогноз Єврокомісії
Єврокомісія поки що не бачить ознак міцного миру в Україні. Однак у базовому сценарії поступове повернення біженців почнеться вже цього року.
Про це повідомляє в прогонозі Єврокомісія (весна 2025 року).
За даними ЄК, кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб у січні 2025 року.
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Передбачається, що кількість активних реєстрацій тимчасового захисту в ЄС залишиться загалом стабільною протягом 2025 року, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.
За даними ЄК, зростання робочої сили в період із 2022 до 2024 року, значною мірою зумовлене припливом біженців з України, найімовірніше, припиниться у 2025 і 2026 роках, оскільки природне зменшення населення поновиться 2026 року.
Економічні наслідки війни росії проти України залишаються вкрай невизначеними і вирішальною мірою залежать від її розвитку, йдеться в прогнозі. Базовий сценарій передбачає, що геополітична напруженість у регіоні та санкції проти Росії збережуться протягом усього прогнозованого горизонту (до кінця 2026 року).
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«Побоювання з приводу безпеки посилилися, оскільки війна в Україні триває без ознак вирішення. Незважаючи на зусилля, що докладаються США, ЄС або окремими державами-членами, росією та Україною, міцна мирна угода, що надає достатні гарантії Україні та ЄС, залишається недосяжною», — ідеться в прогнозі ЄК.
За даними НБУ, протягом 2024 року відтік мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 0,5 млн осіб.
Згідно з очікуваннями НБУ, Україну цього року покинуть ще 200 тисяч осіб. НБУ очікує початок їхнього повернення з 2026 року (близько 0,2 млн осіб), яке прискориться 2027 року (близько 0,5 млн осіб).
За матеріалами:
РБК-Україна
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