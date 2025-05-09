Німеччина готується скоротити соціальну допомогу для українських біженців — Finance.ua
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Німеччина готується скоротити соціальну допомогу для українських біженців

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Німеччина готується скоротити соціальну допомогу для українських біженців
Німеччина готується скоротити соціальну допомогу для українських біженців
Німеччина готується скоротити соціальну допомогу для українських біженців і запровадити жорсткіші умови підтримки. Зміни охоплюють зменшення виплат, нові штрафи за безробіття, обмеження програм возз’єднання сімей і посилення контролю на кордонах.
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Про це розповів ексконсул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко в коментарі ЗМІ.
За його словами, на тлі зміни політичного курсу в країні, уряд ФРН планує поступово скорочувати соціальні виплати.
Ці нововведення стосуватимуться не лише українців, а й усіх біженців, що перебувають на території Німеччини. Новий курс сформувався після того, як до влади прийшла адміністрація під керівництвом Фрідріха Мерца, лідера Християнсько-демократичного союзу. Ще кілька років тому його висловлювання про «туризм на соціалці» серед українців викликали резонанс і шквал критики, однак риторика партії в питанні міграції залишилась жорсткою.
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Наразі уряд декларує ціль — знизити кількість заяв на притулок до менш ніж 100 тисяч на рік. Серед запланованих заходів — посилення депортацій, припинення програм возз’єднання сімей та збільшення контролю на державних кордонах.
За словами ексконсула України в Мюнхені Дмитра Шевченка, українцям у Німеччині слід готуватися до зменшення розміру соціальної підтримки. Уряд уже заявив про намір переглянути рівень виплат для всіх отримувачів допомоги, включно з українськими біженцями.
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«Вони вже відкрито говорять про зменшення виплат і введення штрафів за безробіття. Це не сюрприз, ще до виборів було зрозуміло, що соціальна підтримка буде згортатися», — наголошує Шевченко.
Крім фінансових змін, зростає кількість адміністративних бар’єрів, від вимог до активного пошуку роботи до скорочення часу, наданого для інтеграції у соціальну систему. Німеччина, як і багато інших країн ЄС, за останні роки відчула значний тиск на свою соціальну інфраструктуру через наплив мігрантів та біженців.
Уряду доводиться балансувати між внутрішнім суспільним запитом на скорочення витрат і необхідністю дотримання міжнародних зобов’язань щодо гуманітарного захисту. Фінансове навантаження, дефіцит житла, проблеми з інтеграцією — усе це змушує владу змінювати підходи, зокрема у сфері тимчасового захисту. При цьому, як показує практика, найбільше ризикують ті біженці, чий статус не є остаточно визначеним.
Українцям, які перебувають у Німеччині, варто уважно стежити за змінами законодавства та умовами, що висуваються для подовження захисту. Необхідно своєчасно оновлювати документи, брати участь у мовних курсах, програмах інтеграції та, за можливості, працевлаштовуватися — усе це знижує ризик потрапити під обмеження.
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За матеріалами:
Обозреватель
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