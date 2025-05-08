Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — Finance.ua

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги Сьогодні 12:18

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли боєприпаси та ракети, стрілецька зброя, засоби розмінування та інше.

Перелік переданої техніки та матеріалів було оновлено в день створення нового уряду ФРН.

У списку, зокрема, 66 ​​​​транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP), 4 транспортних засоби кінетичного захисту, 3 колісні гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією).

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Також передано ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM; боєприпаси для основних бойових танків LEOPARD-2, майже 40 тисяч набоїв для САУ GEPARD, 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм; 1 тисячу артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.

Окрім того, 70 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами; 150 озброєних безпілотників HF-1; 20 наземних безпілотних апаратів.

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В Україну доставлено ще 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами, 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами; 2 плуги для розмінування; 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження; а також десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби.

В пакеті протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556. Українські захисники також отримали джгути, спальні мішки тощо.

Укрінформ За матеріалами:

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