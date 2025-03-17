Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — Finance.ua
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Казна та Політика
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні, який включає боєприпаси, різноманітні дрони, машини для розмінування та інше обладнання.
Про це йдеться в повідомленні уряду країни від 17 березня.
Зокрема, передано:
  • 24 бронемашини MRAP;
  • боєприпаси для танків Leopard 1 і БМП Marder;
  • три установки Gepard і 10 000 снарядів до них;
  • ракети для IRIS-T SLM, 5000 155-мм і 2000 122-мм боєприпасів;
  • 50 дронів-розвідників VECTOR, 30 гусеничних дронів Gereon RCS, 30 систем виявлення дронів;
  • дві бронемашини для розмінування Wisent 1, 100 переносних систем розмінування, два мінних трали, 8000 мінометних снарядів калібру 120 мм.
До переліку увійшли лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспорт, штурмові гвинтівки та медичні набори.
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Нагадаємо, у лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю в сфері безпеки та довгострокову підтримку. Згідно з угодою, Німеччина надасть Україні військову допомогу на суму понад €7 млрд у 2024 році, що значно зміцнить українську армію. ФРН продовжуватиме підтримку протягом усього терміну дії угоди.
На початку березня цього року Фрідріх Мерц, лідер коаліції, яка здобула перемогу на парламентських виборах, і ймовірний наступний канцлер Німеччини, заявив про можливість швидкого виділення Україні понад €3 млрд додаткової допомоги.
За матеріалами:
Forbes.ua
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