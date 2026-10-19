У Києві через атаку рф закрили дві станції метро: як курсуватиме транспорт
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ПартнерськаПреміум-банкінг у 2026 році: на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк
Кабмін відновлює фінансування призупинених видатків
За 9 місяців платники податку перерахували понад 145 млрд гривень
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Зеленський заявив, що послаблення санкцій США проти росії може бути лише початком