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У Києві через атаку рф закрили дві станції метро: як курсуватиме транспорт

Казна та Політика
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росіяни під час масованого обстрілу Києва пошкодили наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
«Вранці рух поїздів буде розпочато між станціями „Академмістечко“ — „Дарниця“ відповідно до графіку. Наземні станції „Чернігівська“ та „Лісова“ тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену», — зазначили у повідомленні.
За матеріалами:
УНІАН
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