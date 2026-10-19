0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін відновлює фінансування призупинених видатків

Казна та Політика
113
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Кабмін відновлює фінансування призупинених видатків
Кабмін відновлює фінансування призупинених видатків
Кабінет Міністрів поступово відновлює фінансування тимчасово призупинених видатків, зокрема для регіонів.
Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Міжнародна допомога для покриття дефіциту бюджету

«Цього тижня парламент підтримав низку надважливих законопроєктів, які відкривають можливість для отримання частини міжнародної фінансової допомоги, необхідної для покриття дефіциту бюджету у 2026 році», — написав Корецький.
Корецький додав, що Кабмін прискорює необхідні процедури, аби міжнародне фінансування надійшло якомога швидше.

Від чого залежить відновлення видатків

«Вкотре дякую народним депутатам за підтримку цих рішень. Розраховуємо на таку ж результативну роботу протягом наступних сесійних тижнів. Від цього залежить отримання міжнародної допомоги в повному обсязі та можливість подальшого відновлення вимушено призупинених видатків», — додав Корецький.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що уряд ухвалив рішення про першочергове фінансування державних видатків на тлі складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованої міжнародної допомоги. Насамперед кошти спрямовуватимуть на оборону, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, уряд відклав.
Також ми писали, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення $20 млрд для покриття дефіциту оборонного бюджету у 2026 році. Ще $29,5 млрд міжнародного фінансування Україна ризикує недоотримати, якщо Верховна Рада та Кабінет міністрів не виконають узяті на себе зобов’язання.
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems