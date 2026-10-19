Кабмін відновлює фінансування призупинених видатків

Кабінет Міністрів поступово відновлює фінансування тимчасово призупинених видатків, зокрема для регіонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Міжнародна допомога для покриття дефіциту бюджету

«Цього тижня парламент підтримав низку надважливих законопроєктів, які відкривають можливість для отримання частини міжнародної фінансової допомоги, необхідної для покриття дефіциту бюджету у 2026 році», — написав Корецький.

Корецький додав, що Кабмін прискорює необхідні процедури, аби міжнародне фінансування надійшло якомога швидше.

Від чого залежить відновлення видатків

«Вкотре дякую народним депутатам за підтримку цих рішень. Розраховуємо на таку ж результативну роботу протягом наступних сесійних тижнів. Від цього залежить отримання міжнародної допомоги в повному обсязі та можливість подальшого відновлення вимушено призупинених видатків», — додав Корецький.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд ухвалив рішення про першочергове фінансування державних видатків на тлі складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованої міжнародної допомоги. Насамперед кошти спрямовуватимуть на оборону, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, уряд відклав.