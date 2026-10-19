За 9 місяців платники податку перерахували понад 145 млрд гривень

У січні-вересні 2026 року платники сплатили 145,2 млрд грн військового збору.

Це на 24,4%, або на 28,5 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року, коли до бюджету надійшло 116,7 млрд гривень, пише ДПС.

Загалом за дев’ять місяців поточного року військовий збір сплатили понад 2 млн платників.

Найбільші суми військового збору надійшли на бюджетні рахунки, відкриті для зарахування цього платежу, у таких регіонах:

м. Київ — 47,8 млрд грн;

Дніпропетровська область — 15,4 млрд грн;

Львівська область — 11,9 млрд грн;

Харківська область — 9,1 млрд гривень.

Звертаємо увагу, що з 1 липня 2026 року оновлено реквізити бюджетних рахунків для зарахування військового збору.

Щоб кошти надійшли за призначенням, перед сплатою обов’язково перевіряйте актуальні реквізити.

Переглянути їх можна:

— в особистій частині Електронного кабінету платника;