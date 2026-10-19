За 9 місяців платники податку перерахували понад 145 млрд гривень
- м. Київ — 47,8 млрд грн;
- Дніпропетровська область — 15,4 млрд грн;
- Львівська область — 11,9 млрд грн;
- Харківська область — 9,1 млрд гривень.
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