Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні за 12 років з урахуванням інфляції

З 1 січня 2027 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 9546 гривень. Це майже на тисячу більше, ніж зараз — 8647 гривень. Усього ж за останні 12 років мінімалка зросла у цілих сім разів, щоразу намагаючись наздогнати подорожчання товарів: сукупний індекс інфляції за той самий час зріс уп’ятеро.
Видання «Слово і діло» порахувало, якою була реальна купівельна спроможність мінімальної зарплати у кожен місяць з 2014 року, взявши за основу ціни 2026 року.
Як змінювалася мінімальна зарплата у 2014−2021 роках
У січні 2014 року мінімальну зарплату в Україні встановили на рівні 1218 гривень — і такою вона залишалася до серпня 2015-го. Попри те, що номінальний розмір мінімалки півтора року не змінювався, її купівельна спроможність з кожним місяцем падала.
Так, на момент введення у січні 2014-го мінімалка у 1218 гривень була еквівалентом 6271 гривні у цінах 2026 року, а в останній місяць перед підвищенням її розмір у сучасному еквіваленті впав до 3605 гривень — майже вдвічі.
У вересні2015-го мінімалку підвищили всього на 160 гривень — до 1378 гривень, що є відповідником 4111 гривням за цінами серпня 2026-го. Станом на квітень 2016 року, напередодні чергового підвищення, ті самі 1378 гривень дещо впали у вартості — до 3906 гривень у перерахунку на сучасні ціни.
Очевидно, що навіть із великою економією прожити на таку мінімалку було фактично неможливо, тому з 1 січня 2017 року її збільшили вдвічі — з 1600 до 3200 гривень. На сучасний перерахунок це 8193 гривні на момент введення.
Щоправда, до кінця року вона знову впала у вартості — і у грудні ці 3200 гривень були еквівалентом уже 7280 гривень у 2026 році.
У 2018−2019 роках мінімалку ще двічі підвищували — до 3723 та 4173 гривень відповідно, щоб підтримувати її на попередньому рівні купівельної спроможності.
У перерахунку на ціни 2026-го це від 7700 до 8562 гривень — тобто трохи менше чинної мінімальної зарплати.
У 2020−2021 роках мінімалка зросла до свого найбільшого реального значення. Її послідовно підвищили до 4723, 5000, 6000 і 6500 гривень, завдяки чому в перерахунку на теперішні гроші вона становила від 9130 до 11 269 гривень.
Як змінювалася мінімалка під час повномасштабної війни
Повномасштабне вторгнення прискорило інфляцію, і аж до 2024 року реальний розмір мінімалки, навіть попри її номінальне підвищення з 6500 до 6700 гривень, ставав дедалі меншим.
Якщо у лютому 2022 року мінімалка в перерахунку на ціни серпня 2026-го становила 10 954 гривні, то в грудні 2023-го — 8658 гривень.
У 2024 році мінімальну зарплату підняли спершу до 7100, а потім до 8000 гривень; її розмір у перерахунку на 2026 рік становив відтак 9−10 тисяч гривень.
Та оскільки до кінця 2025-го розмір мінімалки більше не змінювався, то її купівельна спроможність зрештою впала до 8509 гривень у перерахунку на серпень 2026-го.
Нарешті, у 2026-му мінімалку встановили на рівні 8647 гривень — і, як у попередніх циклах, це зростання одразу ж почала поїдати інфляція — і до серпня її реальна вартість впала на понад 5%.
Таким чином, підвищення мінімалки з 1 січня 2027 року на майже тисячу гривень дозволить повернути її купівельну спроможність умовного 2024-го, але скільки вона протримається на такому рівні — залежить від подальших темпів інфляції.
Водночас важливо розуміти, що зростання мінімальної зарплати теж є одним з інфляційних стимулів.