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Зареєструватися в гуртожитку можна онлайн через Дію: як це зробити

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Студентка за ноутбуком
Студентка за ноутбуком
Переїзд до гуртожитку тепер можна оформити без походів до університету та паперової тяганини. Через портал Дія студенти можуть зареєструвати нове місце проживання онлайн.
Про це інформує пресслужба Дії.
Понад 40 закладів вищої освіти вже долучилися до послуги онлайн-реєстрації місця проживання в гуртожитку через портал Дія. Студенти можуть подати заяву дистанційно, а також одночасно з новою реєстрацією знятися з реєстрації за попередньою адресою.

Як зареєструватися в гуртожитку через Дію

Щоб скористатися послугою, потрібно:
  1. Авторизуватися на порталі Дія та відкрити послугу «Зміна місця проживання».
  2. Вибрати реєстрацію за новою адресою або одночасне зняття з попереднього місця проживання та реєстрацію за новим.
  3. Перевірити особисті дані й поточну адресу та вказати, що новим місцем проживання буде гуртожиток.
  4. Вибрати заклад освіти й гуртожиток, зазначити номер і дату договору про поселення.
  5. Підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпису.
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Після подання заяви потрібно дочекатися результату. Якщо університет не погодить реєстрацію, про це повідомлять через портал.
Подати заяву можна за посиланням: «Зміна місця проживання» на порталі Дія. Перелік університетів, які вже підключилися до послуги, опублікований на сайті Дії.

Що робити студентам зі статусом ВПО

Внутрішньо переміщеним особам, які хочуть зберегти свій статус, потрібно звернутися до ЦНАПу. Зніматися з реєстрації місця проживання на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій для цього не потрібно.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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