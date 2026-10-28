Зареєструватися в гуртожитку можна онлайн через Дію: як це зробити
Як зареєструватися в гуртожитку через Дію
- Авторизуватися на порталі Дія та відкрити послугу «Зміна місця проживання».
- Вибрати реєстрацію за новою адресою або одночасне зняття з попереднього місця проживання та реєстрацію за новим.
- Перевірити особисті дані й поточну адресу та вказати, що новим місцем проживання буде гуртожиток.
- Вибрати заклад освіти й гуртожиток, зазначити номер і дату договору про поселення.
- Підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпису.
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