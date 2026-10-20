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Змінено терміни отримання студентами грантів

Особисті фінанси
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Змінено терміни отримання студентами грантів
Змінено терміни отримання студентами грантів
Сертифікати про отримання грантів на навчання у вишах України надійдуть студентам бакалаврату і магістратури пізніше, ніж мали б. Їх надішлють у Дію.
Про це поінформували у листі Міністерства освіти і науки. У ньому мовиться про відтермінування строків передачі відомостей в Дію про сертифікати на отримання грантів.

Коли студенти отримають сертифікати

За інформацією МОН, затримка пов’язана з розширенням переліку студентів, які мають право претендувати на отримання академічних грантів. Цьогоріч, до слова, вперше гранти зможуть отримати не лише майбутні бакалаври, а й магістранти.
Про строки направлення сертифікатів студентам мають повідомити додатково.
Зауважимо, що попередньо гранти мали надійти студентам з 15 вересня. До 25 жовтня вони мали підтвердити сертифікат у Дії.
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Для підтвердження необхідно накласти віддалений кваліфікований електронний підпис Дія. Підпис (Дія ID). Для його активації потрібно зчитати смартфоном із підтримкою NFC чип біометричного документа — ID-картки або закордонного паспорта.

Про гранти

Цьогоріч базовий розмір академічного гранту на відшкодування вартості навчання на бакалавраті та на медичній і ветеринарній магістратурі на контракті зріс. Грант І рівня становитиме 18,5 тисячі гривень, а грант ІІ рівня — 27 тисяч гривень.
Для отримання гранту І рівня достатньо мати результати НМТ не менше ніж 150 балів з двох предметів НМТ, а для спеціальностей з особливою підтримкою — 140+ балів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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