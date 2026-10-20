НБУ випустив нову пам’ятну монету: хто зображений (фото)

НБУ, продовжуючи серію «Видатні особистості України», сьогодні вводить в обіг пам’ятну монету до 100-річчя від дня народження Богдана Гаврилишина.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua

Про Богдана Гаврилишина

«Це людина, яка поєднала український досвід зі світовою економічною думкою. Народившись на Тернопільщині, він пройшов шлях від вимушеної еміграції до визнаного міжнародного експерта з управління та економічного розвитку, але завжди зберігав зв’язок із Батьківщиною. Жив і працював у Канаді та Швейцарії, очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, що згодом став Всесвітнім економічним форумом. Після проголошення незалежності України активно долучився до розбудови Української держави, консультував українське керівництво з питань державного управління та економічних реформ, сприяв розвитку сучасної управлінської освіти й громадянського суспільства», — йдеться в повідомленні.

Вшановуючи Богдана Гаврилишина, ми згадуємо людину, яка довела: українське коріння не обмежує горизонтів, а знання, сміливість думки та відповідальність здатні змінювати світ.

Детальніше про пам’ятну монету

Монета «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина» має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.

На її реверсі зображено портрет Богдана Гаврилишина, напис із його іменем, а також його відомий вислів — БУЙНО МРІЙТЕ.

На аверсі — букет із калини, кленового листка та едельвейса — символів України, Канади та Швейцарії.

Ця флористична метафора відображає життєвий шлях Богдана Гаврилишина, особистість якого сформували саме ці три країни, та символізує вагому присутність українських діячів у світовій науці і культурі.

Художник — Юрко Гуцуляк Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Тираж монети — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Де придбати