НБУ випустив нову пам’ятну монету: хто зображений (фото)

«Це людина, яка поєднала український досвід зі світовою економічною думкою. Народившись на Тернопільщині, він пройшов шлях від вимушеної еміграції до визнаного міжнародного експерта з управління та економічного розвитку, але завжди зберігав зв’язок із Батьківщиною. Жив і працював у Канаді та Швейцарії, очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, що згодом став Всесвітнім економічним форумом. Після проголошення незалежності України активно долучився до розбудови Української держави, консультував українське керівництво з питань державного управління та економічних реформ, сприяв розвитку сучасної управлінської освіти й громадянського суспільства», — йдеться в повідомленні.
Вшановуючи Богдана Гаврилишина, ми згадуємо людину, яка довела: українське коріння не обмежує горизонтів, а знання, сміливість думки та відповідальність здатні змінювати світ.
Детальніше про пам’ятну монету
Монета «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина» має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.
На її реверсі зображено портрет Богдана Гаврилишина, напис із його іменем, а також його відомий вислів — БУЙНО МРІЙТЕ.
На аверсі — букет із калини, кленового листка та едельвейса — символів України, Канади та Швейцарії.
Ця флористична метафора відображає життєвий шлях Богдана Гаврилишина, особистість якого сформували саме ці три країни, та символізує вагому присутність українських діячів у світовій науці і культурі.
Художник — Юрко Гуцуляк Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.
Тираж монети — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.
Де придбати
Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів. Інформацію про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.