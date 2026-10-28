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День фінансів: держбюджет-2027, державний борг 9,5 трлн грн, кількість ФОПів

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У середу, 28 жовтня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік, також ВР ухвалила законопроєкт № 16013 про посилення протидії фінансовому шахрайству.
📈Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік.
Основні цифри дивіться нижче:
День фінансів: держбюджет-2027, державний борг 9,5 трлн грн, кількість ФОПів
Також Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 16013 про посилення протидії фінансовому шахрайству. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами, банківськими рахунками та електронними гаманцями, зокрема за передавання карток іншим особам для шахрайських операцій.
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За матеріалами:
Finance.ua
БюджетФОПВерховна Рада
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