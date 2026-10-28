День фінансів: держбюджет-2027, державний борг 9,5 трлн грн, кількість ФОПів

У середу, 28 жовтня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік, також ВР ухвалила законопроєкт № 16013 про посилення протидії фінансовому шахрайству.

про державний бюджет на 2027 рік. 📈Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону

Основні цифри дивіться нижче:

№ 16013 про посилення протидії фінансовому шахрайству. Документ Також Верховна Рада України ухвалила законопроєктпроДокумент передбачає кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами, банківськими рахунками та електронними гаманцями, зокрема за передавання карток іншим особам для шахрайських операцій.

💰Державний борг України перевищив 9,5 трлн грн

За підсумками дев’яти місяців 2026 року структура боргового портфеля залишається переважно пільговою : близько 66,4% боргу припадає на фінансування від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав.

🙍В Україні зросла кількість ФОПів

За січень-вересень 2026 року в Україні побільшало активних фізичних осіб — підприємців (ФОПів). Їхня кількість зросла більш ніж на 60 тис., причому основну частину приросту забезпечили жінки.

Фриланс у 2026 році

На українському фрилансі скорочується кількість замовлень на переклади та інші типові завдання, тоді як AI-відео й технічні спеціалізації залучають більше клієнтів. Дослідження Freelancehunt показало, як за дев’ять місяців 2026 року змінилися попит і бюджети в різних категоріях.

🌱🏡Комерційна нерухомість чи земля. Який актив краще захищає гроші від інфляції?

Комерційна нерухомість захищає капітал через орендний потік. Ставки індексуються разом із цінами, і актив приносить дохід, поки власник його тримає.

Земля захищає капітал переважно через подорожчання самого активу. Поточна дохідність невелика, а основний результат дає зростання вартості гектара. Деталі читайте у нашій статті — Комерційна нерухомість чи земля? Який актив краще захищає гроші від інфляції

Генератор чи зарядна станція: скільки коштує автономність під час блекауту

Підготувати квартиру до тривалих відключень світла у 2026 році можна приблизно за 45−60 тис. грн, а приватний будинок — за 90−125 тис. грн. Проте витрати на придбання обладнання — лише частина вартості автономності.

📽️До речі, у цьому випуску на каналі Finance.ua розбираємо всі варіанти. Від підготовки приватного будинку в селі до виїзду в західні області України.

У ЄС змінять правила для водіїв із категорією B