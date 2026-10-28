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Митниця запустила сервіс для перевірки строків тимчасового ввезення авто

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Онлайн-сервіс для перевірки строків тимчасового ввезення автомобілів
Онлайн-сервіс для перевірки строків тимчасового ввезення автомобілів
Державна митна служба України запустила новий сервіс, за допомогою якого можна онлайн перевіряти, скільки днів із передбаченого законодавством 60-денного строку тимчасового ввезення транспортного засобу вже використано та скільки залишилося.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Сервіс доступний в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».
«Сервіс дозволяє громадянам оперативно перевіряти свою ситуацію, планувати подальші поїздки та уникати помилок у самостійному підрахунку строків», — сказано в повідомленні.

Як перевірити строк тимчасового ввезення авто

Щоб отримати інформацію, необхідно ввести серію та номер закордонного паспорта, а також реєстраційний номер одного з транспортних засобів, які тимчасово ввозилися в Україну.
Сервіс відображає історію ввезення та вивезення транспортних засобів протягом поточного календарного року, дати переміщень, кількість використаних днів і залишок доступного строку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Державна митна служба України запустила новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій, зосередившись на перевірці транспортних засобів. Центр митних компетенцій почав отримувати для опрацювання декларації, визначені автоматизованою системою управління ризиками, та перевірятиме їх централізовано незалежно від митниці подання.
Також ми писали, що Державна митна служба запустила новий цифровий сервіс «Аналіз рівня митної вартості товарів». Новий інструмент дозволяє отримати статистичну інформацію про митну вартість товарів, які вже оформлювалися українськими митними органами. Дані відображаються у вигляді гістограми, що дає змогу наочно оцінити розподіл митної вартості.
За матеріалами:
Finance.ua
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