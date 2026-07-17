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Держмитслужба запустила новий онлайн-сервіс для бізнесу

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Бізнесмен користується онлайн-послугою митниці
Бізнесмен користується онлайн-послугою митниці
Державна митна служба України запустила новий цифровий сервіс «Аналіз рівня митної вартості товарів».
Він уже доступний в Особистому кабінеті на порталі відомства та допоможе учасникам зовнішньоекономічної діяльності аналізувати статистику митного оформлення аналогічних товарів ще до подання декларації.

Як працює сервіс

Новий інструмент дозволяє отримати статистичну інформацію про митну вартість товарів, які вже оформлювалися українськими митними органами. Дані відображаються у вигляді гістограми, що дає змогу наочно оцінити розподіл митної вартості.
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Для пошуку інформації користувачі можуть задати кілька параметрів, зокрема:
  • код товару згідно з УКТ ЗЕД;
  • період митного оформлення;
  • країну походження товару;
  • статус митного оформлення;
  • одиницю виміру вартості (за кілограм або додаткову одиницю виміру, якщо вона передбачена);
  • фрагмент опису товару.
Також сервіс окремо показує розподіл значень залежно від методу визначення митної вартості. Це дозволяє краще зрозуміти, як формується митна вартість аналогічної продукції.

Навіщо це бізнесу

У Держмитслужбі зазначають, що сервіс допоможе підприємцям ще до подання митної декларації оцінити типовий діапазон митної вартості для аналогічних товарів і врахувати ці дані під час підготовки документів.
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Очікується, що використання нового інструменту дозволить зробити митне оформлення більш прогнозованим, покращить якість підготовки документів та допоможе зменшити кількість спірних ситуацій під час перевірки правильності визначення митної вартості.

Чому це важливо

У Державній митній службі наголошують, що розвиток цифрових сервісів залишається одним із ключових напрямів її роботи. Запуск нового аналітичного інструменту має підвищити прозорість митних процедур, розширити можливості бізнесу для самостійного аналізу статистичних даних та сприяти розвитку партнерських відносин між державою й учасниками зовнішньоекономічної діяльності.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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