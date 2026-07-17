День фінансів: зміни в «єОселя» з 17 липня, нова можливість в Резерв+, зарплати в IT-професіях Сьогодні 17:38

П’ятниця, 17 липня. Чи витіснять іноземці українців з ринку праці, та що треба знати при перетині кордону.

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Іноземці на ринку праці

Дефіцит кадрів залишається одним із головних викликів для українського бізнесу. За даними дослідження OLX Робота, у 2026 році 78% роботодавців повідомили про нестачу працівників. Для порівняння, торік про кадрову кризу заявляли 60% компаній.

Також стало відомо, я к ШІ перевернув ринок праці в Україні.

Зарплати в IT-професіях

Найвищі шанси отримати зарплату від $5000 серед IT-фахівців, які не обіймають керівні посади рівня C-level, мають Data Engineer, Data Scientist, а також розробники на C++ і Golang.

Способи підтвердження особи в банках

Національний банк України розширив перелік способів верифікації клієнтів-фізичних осіб для потреб фінансової інклюзії, а також надав право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів комерційним агентам банку фінансової інклюзії.

До речі, Finance. ua розповідає , як працюють NFC, токенізація та біометричний захист, чому різні пристрої забезпечують різний рівень безпеки, а також який варіант підійде для вашого стилю життя.

Нова можливість в Резерв+

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони України.

Зміни в програмі «єОселя» з 17 липня

Із 17 липня 2026 року набувають чинності оновлені умови державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя».

Ціни на приватні будинки

Як стверджують експерти ЛУН , цікаві тенденції спостерігаються в сегменті приватних будинків. Після зимового піку, коли медіана цін на столичні будинки піднялась до $230 тис., ціни пішли вниз, опустившись на початку травня до $200 тис.

Де найкраще жити у 2026 році

Швеція, Данія та Канада стали лідерами світового рейтингу країн із найкращою якістю життя у 2026 році. Дослідження показує не рівень ВВП чи доходів населення, а те, як різні держави сприймають люди в усьому світі.

«Червоний» та «зелений» коридор на кордоні

Влітку українці частіше перетинають кордон з та в Україну. Але щоб не було складнощів на кордоні, розкажемо, що таке «зелений» і «червоний» коридори. Що потрібно декларувати при виїзді або поверненні в Україну, нагадуємо тут.

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