В «Армія+» зʼявився повноцінний електронний військово-обліковий документ Сьогодні 18:40

Електронний документ повністю замінює паперові аналоги

У мобільному застосунку «Армія+» запустили електронний військово-обліковий документ, який повністю замінює паперові аналоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій військовий статус за допомогою смартфона без необхідності щоразу використовувати паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера.

Документ формується автоматично на основі актуальних даних із цифрових систем. Його можна використовувати у військових частинах, під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП, поліцією, у державних установах й організаціях тощо.

Запуск документа створює основу для наступних цифрових послуг в Армія+: електронних довідок, витягів та запитів без повторного збору паперових документів.

Як формується документ

Для отримання документа військовослужбовцю не потрібно подавати окрему заяву, збирати документи або звертатися до установ.

Після авторизації в Армія+ застосунок автоматично отримує необхідну інформацію через Реєстр військовослужбовців. Дані про проходження служби підтверджуються на основі інформації із системи обліку особового складу «Імпульс». Якщо дані внесені коректно, документ з’являється в застосунку автоматично.

Документ стане доступним військовослужбовцям ЗСУ та ДССТ поступово. Якщо його поки немає в Армія+, найімовірніше, необхідні дані ще не повні або проходять підтвердження в системі.

Якщо у військовій частині вже працюють із системою обліку особового складу «Імпульс», військовослужбовець може звернутися до служби персоналу та попросити перевірити актуальність своїх персональних і службових даних.

Де можна використовувати електронний документ

Електронний військово-обліковий документ можна використовувати для підтвердження приналежності до категорії військовослужбовців та військового статусу:

у військовій частині;

на КПП і блокпостах;

під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП і поліцією;

у державних органах, установах та організаціях;

під час отримання послуг — за наявності відповідних технічних можливостей.

На старті електронний документ в Армія+ доступний за наявності інтернету. Наступним кроком стане можливість сформувати витяг із документа, який буде доступний в телефоні офлайн.

Які дані містить документ

В електронному військово-обліковому документі відображаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

дата видачі документа;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

офіційний номер військового документа — він генерується автоматично, є унікальним і відрізняється від номера паперового посвідчення;

фото — за наявності даних у системах;

статус військовослужбовця — за наявності даних у системах.

Щоб відкрити повну інформацію, потрібно натиснути на картку документа в Армія+. На її зворотному боці також розміщений QR-код для перевірки.

Як перевірити військовий документ

Для перевірки потрібно відсканувати QR-код за допомогою сканера в Армія+. Після сканування на екрані з’являться основні дані документа. Це дає змогу перевірити, що він дійсний саме в момент перевірки.

QR-код діє три хвилини, після чого автоматично оновлюється. Такий короткий строк дії зменшує ризик копіювання або повторного використання документа без участі військовослужбовця. Документ і QR-код доступні за наявності інтернет-з'єднання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.