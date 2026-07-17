Як змінився попит на житло в Україні Сьогодні 19:03 — Нерухомість

Як змінився попит на житло в Україні

Завдяки зростанню цін на ринок нерухомості поступово повертається інвестиційний попит, що фіксують девелопери в різних регіонах країни.

«Інвестиційний попит поступово повертається, але залишається дуже чутливим до воєнної та енергетичної ситуації. Після складного початку року через блекаути ми побачили відновлення вже навесні: у березні та червні продажі наблизилися до довоєнного середньомісячного рівня. На початку літа інвестори активніше цікавляться готовими й майже готовими об’єктами в Одесі, зокрема через старт курортного сезону», — розказує Спірідон Бумбурас, керівник відділу продажів будівельної компанії «Гефест».

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Здане житло

Якщо подивитися на обсяги зданого житла за останні чотири квартали, то в мегаполісах фіксується невеликий спад. У столиці здали в експлуатацію на 8% менше квартир, ніж за той же період рік тому, 12 020 квартир, а у Львові — на чверть менше (-26%), 4630 квартир.

Регіони «другого ешелону» б’ють рекорди

Вінниця додала 89% готового житла, здавши 2290 квартир, Чернівці — 133%, здавши 620 квартир, а Миколаїв за рахунок ефекту низької бази продемонстрував приріст аж на 541%, здавши за 4 квартали 290 квартир.

За кількістю зданих квартир лідерство утримує Київ, на другому місці Одеса, де здали 5250 квартир, а на третьому місці — Львів.

Думки експертів

«Попри виклики в економіці, нерухомість історично залишається одним із найбільш привабливих інструментів для збереження та примноження капіталу. Саме тому передумови для подальшого пожвавлення ринку зберігаються. Ми бачимо це і на практиці. У першому кварталі 2026 року будівництво продовжує активізуватись, а ми, як девелопер, наростили темпи роботи та активність на ринку. Водночас кількість укладених угод у першому кварталі 2026 року була більш ніж на 10% вищою, ніж за аналогічний період 2025 року.

Це свідчить про те, що покупці продовжують розглядати якісну нерухомість як надійний довгостроковий актив, навіть в умовах зовнішніх викликів", — кажуть Василь Левицький та Олександр Островський, співзасновники LEV Development.

Де найбільший вибір квартир

Найбільший вибір майбутніх квартир традиційно в:

Києві (184 ЖК у продажу, +6% за рік),

Львові (151 ЖК, +9%)

Одесі (75 ЖК, -1% рік до року).

А сюрпризом став Житомир, де у порівнянні з минулим роком кількість житлових комплексів у продажу збільшилась майже наполовину (+47%) — щоправда, такий показник теж є наслідком низької бази, загалом в Житомирі в продажу лише 22 ЖК.

«За останні роки ми бачимо суттєву зміну споживчої поведінки. Якщо раніше ключовими факторами були ціна чи локація, то сьогодні люди обирають спосіб життя. Енергонезалежність, укриття та інклюзивність стали базою. Конкурентною перевагою стає якісне середовище: сервіси, інфраструктура, громадські простори та можливість комфортно жити в межах свого району», — розповідає Марта Герус, директорка з маркетингу та продажів Avalon.

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