ВР ухвалила держбюджет-2027 у першому читанні
Правки до бюджету
Основні цифри з проєкту держбюджету-2027
Соціальні стандарти та ринок праці
- На соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики передбачається 540,3 млрд грн.
- Прожитковий мінімум на одну особу — 3 559 грн.
- Мінімальна зарплата — 9 546 грн на місяць або 57,5 грн за годину.
- Середня номінальна зарплата в економіці — 34 409 грн.
- Прогнозований рівень безробіття — 12,4%.
Макроекономічні та бюджетні показники
- Доходи держбюджету — 5 трлн 648 млрд грн.
- Видатки держбюджету — 7 трлн 272 млрд грн.
- Видатки на безпеку й оборону — 4 трлн 885 млрд грн, або 43,8% ВВП.
- Граничний дефіцит бюджету — 1,67 трлн грн.
- Потреба в міжнародній підтримці у 2027 році — $52,6 млрд. Із цієї суми понад $20 млрд уже підтверджено, а близько $32,6 млрд залишаються непокритими.
- Середньорічний курс долара — 47,1 грн, прогноз на кінець року — 48,3 грн.
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