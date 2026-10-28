ВР ухвалила держбюджет-2027 у першому читанні

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік.

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

Правки до бюджету

Раніше ми повідомляли , що до документа загалом було подано 5236 правок — це рекордна кількість за 24 роки.

правка № 1279 про підвищення зарплат військовим на 20% від мінімального розміру була врахована та підтверджена в бюджеті першого читання. За неї проголосували 304 народні депутати. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив , що йоговід мінімального розміру була врахована та підтверджена в бюджеті першого читання. За неї проголосували 304 народні депутати.

Також, за словами Железняка, парламент підтримав його правку про заборону фінансування програми «Національний кешбек» з державного бюджету. За це рішення проголосували 284 депутати.

Крім того, підтримали правку про збереження Фонду підтримки підприємців та страхування від військових ризиків (без збільшення податків) провели.

Далі уряд має опрацювати Бюджетні висновки парламенту та підготувати документ до другого читання.

Основні цифри з проєкту держбюджету-2027

Соціальні стандарти та ринок праці

На соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики передбачається 540,3 млрд грн.

Прожитковий мінімум на одну особу — 3 559 грн.

Мінімальна зарплата — 9 546 грн на місяць або 57,5 грн за годину.

Середня номінальна зарплата в економіці — 34 409 грн.

Прогнозований рівень безробіття — 12,4%.

Макроекономічні та бюджетні показники