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«Законодавчий спам»: кількість поправок до держбюджету-2027 побила 24-річний рекорд

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Держбюджет
Держбюджет
До проєкту держбюджету на 2027 рік депутати подали 5236 поправок. Це рекордна кількість щонайменше за останні 24 роки. Статистика з такою деталізацією ведеться з Бюджету-2003.
Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, кількість поданих поправок у 1,5 раза перевищила показник минулого року.

Це суттєво затягне розгляд бюджету

За словами Підласої, близько двох третин усіх поправок є так званим «законодавчим спамом». Їх подають, зокрема, для тривалих виступів у сесійній залі або для вимагання врахування бажаних змін.
Якщо на розгляд кожної поправки витрачати хоча б 90 секунд, то опрацювання всіх 5236 пропозицій займе понад 16 повних робочих днів.
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Підласа наголосила, що поправки до законопроєктів є необхідними, однак їхня кількість має бути обґрунтованою. Водночас парламенту потрібно розглядати й інші закони, які є критичними для отримання Україною міжнародного фінансування.

Коли розглянуть бюджет на 2027 рік

Держбюджет-2027 не розглядатимуть у першому читанні під час найближчого пленарного тижня 12−16 жовтня.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, початок розгляду запланований на 26−30 жовтня. Зокрема, понеділок, 26 жовтня, уже оголосили пленарним днем для початку розгляду поправок.
Водночас, як зазначив Железняк, відповідно до Регламенту Верховна Рада мала б затвердити бюджет до 20 жовтня, однак цього терміну дотриматися не встигнуть.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Верховна РадаДепутати
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