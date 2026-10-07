«Законодавчий спам»: кількість поправок до держбюджету-2027 побила 24-річний рекорд

До проєкту держбюджету на 2027 рік депутати подали 5236 поправок. Це рекордна кількість щонайменше за останні 24 роки. Статистика з такою деталізацією ведеться з Бюджету-2003.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, кількість поданих поправок у 1,5 раза перевищила показник минулого року.

Це суттєво затягне розгляд бюджету

За словами Підласої, близько двох третин усіх поправок є так званим «законодавчим спамом». Їх подають, зокрема, для тривалих виступів у сесійній залі або для вимагання врахування бажаних змін.

Якщо на розгляд кожної поправки витрачати хоча б 90 секунд, то опрацювання всіх 5236 пропозицій займе понад 16 повних робочих днів.

Підласа наголосила, що поправки до законопроєктів є необхідними, однак їхня кількість має бути обґрунтованою. Водночас парламенту потрібно розглядати й інші закони, які є критичними для отримання Україною міжнародного фінансування.

Коли розглянуть бюджет на 2027 рік

Держбюджет-2027 не розглядатимуть у першому читанні під час найближчого пленарного тижня 12−16 жовтня.

26−30 жовтня. Зокрема, понеділок, 26 жовтня, уже оголосили пленарним днем для початку розгляду поправок. За словами народного депутата Ярослава Железняка, початок розгляду запланований наЗокрема, понеділок, 26 жовтня, уже оголосили пленарним днем для початку розгляду поправок.