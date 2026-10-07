«Законодавчий спам»: кількість поправок до держбюджету-2027 побила 24-річний рекорд

Підласа наголосила, що поправки до законопроєктів є необхідними, однак їхня кількість має бути обґрунтованою. Водночас парламенту потрібно розглядати й інші закони, які є критичними для отримання Україною міжнародного фінансування.
Коли розглянуть бюджет на 2027 рік
Держбюджет-2027 не розглядатимуть у першому читанні під час найближчого пленарного тижня 12−16 жовтня.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, початок розгляду запланований на 26−30 жовтня. Зокрема, понеділок, 26 жовтня, уже оголосили пленарним днем для початку розгляду поправок.
Водночас, як зазначив Железняк, відповідно до Регламенту Верховна Рада мала б затвердити бюджет до 20 жовтня, однак цього терміну дотриматися не встигнуть.