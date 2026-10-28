Де найкраще та найдешевше перезимувати блекаути. Їдьте сюди, якщо хочете безпечну та теплу зиму

Минулої зими українці переживали тривалі відключення світла, опалення та води. Цього року знову постає питання, як підготуватися до можливих блекаутів і де перечекати складний опалювальний сезон із меншими ризиками. Серед варіантів — переїзд у село, за кордон або до іншого українського міста. Однак кожен із них має свої нюанси.

Про це йдеться у новому відео Finance.ua.

Чи варто переїжджати в село на зиму

На перший погляд, село здається простим рішенням: можна опалювати будинок піччю чи каміном і менше залежати від централізованого теплопостачання. Але для комфортної зимівлі підійде не кожна оселя. Експерти радять шукати будинок з утепленими стінами та піччю або каміном, а також заздалегідь подбати про запас дров чи вугілля.

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Якщо в будинку є газ, важливо, щоб його постачання було стабільним. Для дистанційної роботи знадобиться надійний інтернет або Starlink. А щоб залишатися з електрикою під час відключень, доведеться подумати про генератор чи сонячні панелі.

До цього додаються запас пального, продукти та автомобіль, на якому можна за потреби дістатися до міста. Тож переїзд у село не обов’язково означає економію: підготовка будинку може потребувати значних витрат ще до початку зими.

Які міста розглянути для зимівлі

Для тих, хто не готовий облаштовувати будинок у селі, альтернативою може стати переїзд до міста, де безпекова ситуація та інфраструктура дають більше можливостей пережити зиму.

Якщо враховувати відстань до фронту, клімат та інфраструктуру, серед можливих варіантів — Ужгород, Мукачево, Чернівці, Івано-Франківськ і Львів.

Ужгород розташований далеко від фронту, має м’якший зимовий клімат, лікарні, магазини й транспорт. Ще одна перевага — близькість до кордону з ЄС.

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Чернівці також вирізняються м’якшим кліматом і розвиненою інфраструктурою. Івано-Франківськ може бути ще одним варіантом для переїзду, зокрема завдяки транспортному сполученню.

Львів залишається популярним напрямком для внутрішньої міграції. Водночас через популярність міста та його масштаб життя тут може обійтися дорожче.

Однак навіть у містах на заході України не можна гарантувати відсутність відключень. Багато залежить від стану енергосистеми та наслідків можливих ударів.

Чому переїзд до міста біля АЕС не гарантує світла

Окремий варіант, який автори відео розглянули за допомогою штучного інтелекту, — міста поблизу атомних електростанцій. Дехто може вважати, що близькість до АЕС захищає від тривалих відключень, але це не гарантує стабільного електропостачання.

У 2022 році Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС, повністю залишався без світла. Під час аварії в енергосистемі електропостачання також зникло в більшості Рівного, а у Вараші, де розташована Рівненська АЕС, виникли перебої. Тому переїзд ближче до атомної станції сам собою не гарантує комфортної зимівлі.