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Переїзд в село перед зимою: де знайти будинок за 100−200 тис. грн

Нерухомість
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Будинок у селі
Будинок у селі
Чергове наближення зими змушує українців замислюватися, як пережити холодний сезон із меншими ризиками. Власний будинок із піччю або твердопаливним котлом, запасом дров і криницею дає змогу самостійно подбати про частину побутових потреб у разі перебоїв із централізованими системами.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Ще один аргумент на користь переїзду — ціна нерухомості. У деяких селах будинок із земельною ділянкою можна придбати за 100−300 тис. грн, а в окремих оголошеннях вартість ще нижча. Також можна розглянути оренду, якщо купувати власне житло поки що немає можливості.

Скільки коштують будинки в селах України

Вартість сільського будинку залежить від регіону, площі, стану житла та відстані до великих міст. Одні пропозиції коштують 70−100 тис. грн, інші — кілька мільйонів.
За оголошеннями на OLX у вересні 2026 року, у селі Ятранівка Черкаської області будинок площею 33 кв. м пропонували за 85 тис. грн. У селі Нагірна тієї ж області будинок площею 50 кв. м виставили на продаж за 90 тис. грн.
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Переїзд в село перед зимою: де знайти будинок за 100−200 тис. грн
Переїзд в село перед зимою: де знайти будинок за 100−200 тис. грн
Є й дорожчі варіанти. Наприклад, у селі Яхни Київської області будинок площею 100,5 кв. м коштує 900 тис. грн, а в Мошнах на Черкащині за будинок площею 70 кв. м просять близько 1,12 млн грн.
Переїзд в село перед зимою: де знайти будинок за 100−200 тис. грн
Переїзд в село перед зимою: де знайти будинок за 100−200 тис. грн

Де можна знайти найдешевше житло

Найнижчі ціни частіше трапляються в невеликих селах, віддалених від великих міст. Попит на нерухомість там може бути нижчим, а будинки нерідко продають разом із великими земельними ділянками. У таких населених пунктах можна знайти пропозиції за 70−200 тис. грн.
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Зокрема, на Хмельниччині у вересні 2026 року ціни на сільські будинки стартували від 67 тис. грн. Водночас за житло з комфортнішими умовами для проживання доведеться заплатити від 200 тис. грн.
Переїзд в село перед зимою: де знайти будинок за 100−200 тис. грн
Недорогі пропозиції є і на Волині. У селі Привітне половину будинку площею 50 кв. м продають за 150 тис. грн.
Переїзд в село перед зимою: де знайти будинок за 100−200 тис. грн
У селі Луківка Ковельського району будинок із земельною ділянкою площею 50 соток, криницею та господарськими спорудами пропонують за 5 тис. євро — близько 215 тис. грн. Ще один варіант у селі Риковичі разом із ділянкою на 50 соток коштує 179 тис. грн.
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Однак низька ціна може пояснюватися станом нерухомості. У будинку може не бути санвузла, централізованого водопостачання чи належного опалення. Також перед заселенням іноді потрібно ремонтувати дах, утеплювати стіни, замінювати вікна або оновлювати електропроводку.

Чому біля великих міст будинки дорожчі

Що ближче населений пункт до великого міста, то зазвичай дорожче там коштує нерухомість. Покупці готові платити більше за можливість жити в приватному будинку й водночас користуватися міською інфраструктурою, їздити на роботу, возити дітей до школи та швидко діставатися до магазинів.
Особливо помітна різниця в селах Київської області поблизу столиці. Наприклад, у Лебедівці будинок площею 182 кв. м продають приблизно за 6 млн грн, а у Великій Мотовилівці за будинок площею 110 кв. м просять близько 3,8 млн грн.
Переїзд в село перед зимою: де знайти будинок за 100−200 тис. грн
Тому тим, хто працює дистанційно й не мусить щодня їздити до міста, варто розглянути віддаленіші села. Там можна знайти дешевше житло, хоча перед купівлею важливо оцінити стан будинку, доступність комунікацій, транспортне сполучення та витрати на ремонт.
Детальніше про приватні будинки в селах — читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомість
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