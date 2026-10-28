В Україні зросла кількість ФОПів: які регіони та галузі лідирують

За січень-вересень 2026 року в Україні побільшало активних фізичних осіб — підприємців (ФОПів). Їхня кількість зросла більш ніж на 60 тис., причому основну частину приросту забезпечили жінки.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Фінансового клубу».

«Якщо подивитись на загальний баланс, то за дев’ять місяців цього року кількість активних ФОПів зросла більше ніж на 60 тисяч. Це означає, що в нас відкрилось більше, ніж закрилось ФОПів», — розповів керівник департаменту мікробізнесу ПриватБанку Антон Переяславець.

У яких сферах відкривають найбільше ФОПів

Загалом в Україні понад 2 млн ФОПів. Найбільше нових підприємців з’являється у роздрібній торгівлі, ІТ та HoReCa.

За словами Антона Переяславця, для останніх важливим банківським продуктом залишається еквайринг, тоді як валютні операції є одним із факторів залучення ФОПів до банків.

Понад 60% нових ФОПів — жінки

У структурі нових ФОПів помітно зростає частка жінок.

«Ми нещодавно стартували в Ощадбанку із програмою „Жіноча справа“. І в першому кварталі 2026 року більше ніж 93% приросту ФОПів були жінки. Це одна із причин, чому Ощадбанк зробив нову програму, націлену на жінок. Але лише близько 23% цих нових ФОПів отримують кредити», — зазначила директорка департаменту кредитування та підтримки ММСБ Ощадбанку Юлія Жуланова.

Загалом по Україні жінки становлять понад 60% серед нових ФОПів. Жуланова пов’язує зміну структури підприємців з мобілізаційними процесами.

На зростання клієнтської бази також впливають програми з міжнародними та державними інституціями, зокрема грантові програми, навчання та інструменти змішаного фінансування.

Який бізнес переважає в різних регіонах

На заході країни значну частину підприємців становлять автоперевізники, у центральних областях — виробники текстилю, тоді як у Полтавській та Одеській областях — роздрібна торгівля та аграрний бізнес.

«Це в першу чергу роздрібна торгівля. На другому місці — автоперевезення. І вони наразі в більшості на заході країні», — повідомила директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова.

Окремі банки лише починають розвивати цей напрям. «Ми три місяці тому вийшли в цей сегмент. Ми це називаємо мікросегментом — невеликими підприємствами, з яких починається економіка. І думаємо, що відбудова України залучить не тільки великі компанії, але й невеликих підприємців», — пояснює виконавчий директор напряму індивідуальних клієнтів Кредобанку Адам Ожеховський.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що багато підприємців вважають: якщо звітність подана вчасно, боргу перед бюджетом бути не може. Насправді заборгованість часто виникає непомітно — через прострочений платіж, технічну помилку чи донарахування, і виявляють її не одразу. Однак стан розрахунків із бюджетом варто перевіряти регулярно, а не лише перед перевіркою чи закриттям бізнесу.