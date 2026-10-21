Податкові дедлайни для ФОП у жовтні та листопаді 2026 року: що потрібно сплатити і які звіти подати

Фізичним особам — підприємцям варто заздалегідь підготуватися до податкових дедлайнів наприкінці жовтня та в листопаді 2026 року. Зокрема, до 30 жовтня необхідно здійснити окремі податкові платежі, до 9 листопада — подати квартальні декларації та звіти, а до 19 листопада — сплатити єдиний податок і військовий збір ФОП третьої групи.

Про це нагадує Судово-юридична газета.

Які податки ФОП потрібно сплатити до 30 жовтня

30 жовтня 2026 року завершується строк сплати низки податків за вересень та третій квартал. Підприємці, на яких поширюються відповідні податкові зобов’язання, мають сплатити:

податок на додану вартість за вересень 2026 року;

акцизний податок за вересень 2026 року;

плату за землю за вересень 2026 року;

окремі види рентної плати за вересень 2026 року;

єдиний податок платниками четвертої групи за третій квартал 2026 року.

ФОП четвертої групи сплачують єдиний податок щоквартально. За третій квартал необхідно перерахувати 50% річної суми податку, визначеної відповідно до законодавства.

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Крім того, для підприємців, які є податковими агентами, 30 жовтня може бути граничним строком сплати ПДФО та військового збору з оподатковуваних доходів, нарахованих у вересні, але не виплачених фізичним особам.

Яку звітність ФОП потрібно подати до 9 листопада

9 листопада 2026 року спливає строк подання квартальної звітності для кількох категорій підприємців.

Насамперед це стосується ФОП третьої групи, які повинні подати декларацію платника єдиного податку за дев’ять місяців 2026 року.

Обов’язок поширюється як на підприємців, які сплачують єдиний податок за ставкою 5% доходу, так і на тих, хто застосовує ставку 3% та зареєстрований платником ПДВ.

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Також до 9 листопада ФОП, які мають найманих працівників або нараховували чи виплачували доходи фізичним особам, повинні подати об’єднану звітність із ПДФО, військового збору та ЄСВ за третій квартал 2026 року.

Йдеться про Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, сум утриманого з них податку та нарахованого єдиного внеску.

Для фізичних осіб — підприємців передбачена квартальна форма звітності F0500111 із відповідними додатками, зокрема 4ДФ.

У додатку 4ДФ за встановленими правилами відображаються також доходи, виплачені іншим фізичним особам — підприємцям.

Хто має подати новий звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю

Окремий строк у листопаді стосується нової звітності про внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Із 1 жовтня 2026 року застосовується нова форма Звіту про нарахування, обчислення та сплату такого внеску, затверджена наказом Міністерства фінансів від 25 серпня 2026 року № 453.

Звіти за перший, другий і третій квартали 2026 року необхідно подати не пізніше 9 листопада 2026 року.

Вимоги щодо звітування поширюються на визначених законодавством роботодавців, зокрема фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю.

Водночас платниками внеску є роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за календарний квартал становить вісім і більше осіб та які не виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

При цьому відсутність суми внеску до сплати сама по собі не скасовує обов’язку подати звіт для роботодавців, на яких поширюється вимога щодо звітування.

Для подання звіту в електронній формі фізичні особи — підприємці використовують форму F0500701.

Якщо за результатами звітування визначено суму внеску до сплати, її необхідно перерахувати не пізніше 19 листопада 2026 року.

Коли ФОП третьої групи сплачувати єдиний податок і військовий збір

Для підприємців третьої групи основні строки сплати податків за третій квартал припадають на листопад.

До 19 листопада 2026 року включно ФОП третьої групи повинні сплатити єдиний податок і військовий збір за липень-вересень.

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У 2026 році застосовуються такі ставки:

єдиний податок — 5% доходу для підприємців, які не є платниками ПДВ;

єдиний податок — 3% доходу для підприємців, які є платниками ПДВ;

військовий збір — 1% доходу.

Наприклад, якщо ФОП третьої групи, який працює без ПДВ, отримав протягом третього кварталу 150 тисяч гривень доходу, він має сплатити 7 500 грн єдиного податку та 1 500 грн військового збору. Таким чином, загальна сума цих двох платежів становитиме 9 000 грн.

Що врахувати перед сплатою податків

Перед перерахуванням коштів підприємцям необхідно перевірити актуальні реквізити бюджетних рахунків. Із 1 липня 2026 року діють нові рахунки для сплати військового збору.

Також варто враховувати передбачені законодавством пільги та звільнення від окремих податків і внесків, зокрема для визначених категорій підприємців, які проходять військову службу, та ФОП, податкова адреса яких розташована на територіях бойових дій або тимчасової окупації.

Перевірити стан розрахунків із бюджетом, наявність заборгованості або переплати можна через Електронний кабінет платника податків.