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Цьогоріч в Україні відкрили ФОПів на 66 тисяч більше, ніж закрили — дослідження

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Найпопулярнішою сферою залишається роздрібна торгівля
Найпопулярнішою сферою залишається роздрібна торгівля, Фото: magnific
Від початку року в Україні відкрилось понад 222 тисячі нових ФОПів. Закриттів поменшало одразу на 27% — до 155,6 тисячі. Тож цьогоріч нових бізнесів відкрилося на 66 тисяч більше, ніж закрилося. Найбільш запитаною сферою серед нових підприємців залишається роздрібна торгівля.
Про це свідчить дослідженння «Опендатабот».
За 9 місяців в Україні з’явилося 222 288 нових ФОПів. У порівнянні до минулого року кількість нових підприємців майже не змінилась.
Водночас закриттів поменшало на 27%: 155 645 ФОПів припинили роботу за 9 місяців 2026 року. Загалом приріст нових підприємців склав 66 643 фопів.
Динаміка закритті та відкриттів ФОПів
Динаміка закритті та відкриттів ФОПів, Інфографіка: Опендатабот
Зазначається, що нових підприємців побільшало у січні, березні, квітні та травні, а в лютому, червні, липні, серпні та вересні нових фопів поменшало, порівняно з аналогічним періодом торік. Втім вересень все одно виявився рекордним цьогоріч — 27,4 тис. нових підприємців.

Де зʼявилося найбільше нових підприємців

Найбільше нових ФОПів відкрили у Києві — 27,3 тисячі. Далі йдуть Дніпропетровщина — 22,3 тис., Львівщина — 17,2 тис., Одещина — 16,7 тис. та Київщина — 16,5 тис.
Де зʼявилося найбільше нових підприємців
Де зʼявилося найбільше нових підприємців, Інфографіка: Опендатабот

ТОП-сфери діяльності нових ФОПів

Понад кожен четвертий новий ФОП цьогоріч працює у роздрібній торгівлі — 60,3 тисячі.
Ще 16,7 тисячі підприємців обрали комп’ютерне програмування, 16,6 тисячі — оптову торгівлю.
До п’ятірки найпопулярніших напрямів також увійшли освіта — 10,7 тисячі та діяльність із забезпечення стравами та напоями — 10,7 тисячі.
ТОП-сфер діяльності нових ФОПів
ТОП-сфер діяльності нових ФОПів, Інфографіка: Опендатабот

Де найбільше закриттів ФОПів

Водночас найбільше закриттів припало на Київ — 19,5 тисячі. Далі йдуть Дніпропетровщина — 14,9 тисячі, Одещина та Харківщина — по 11,5 тисячі, а також Львівщина — 10,2 тисячі.
Де найбільше закриттів ФОПів
Де найбільше закриттів ФОПів, Інфографіка: Опендатабот

ТОП-сфери діяльності закритих ФОПів

Майже кожен третій закритий ФОП працював у роздрібній торгівлі — 49,4 тисячі.
Ще 17,1 тисячі припинень припало на комп’ютерне програмування, 11,7 тисячі — на оптову торгівлю, 7,9 тисячі — на діяльність із забезпечення стравами та напоями, а 7,3 тисячі — на інші індивідуальні послуги.
Цьогоріч в Україні відкрили ФОПів на 66 тисяч більше, ніж закрили — дослідження
Лише у 3 фронтових регіонах країни закрилося більше ФОПів, ніж відкрилося цьогоріч.
Найбільша різниця на Донеччині: −1 120 підприємців. На Херсонщині кількість фопів скоротилася на 397, на Луганщині — на 203.
В інших 22 регіонах нових бізнесів було більше, ніж закритих. Найбільший приріст зафіксовано у Києві: +7 751 ФОПів.
Далі йдуть Дніпропетровщина (+7 333), Львівщина (+6 963), Київщина (+6 510) та Одещина (+5 143).
За матеріалами:
Finance.ua
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