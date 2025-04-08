Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на 1 млрд євро — Finance.ua
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Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на 1 млрд євро

Казна та Політика
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Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на 1 млрд євро
Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на 1 млрд євро
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у Києві оголосив про пакет допомоги Україні розміром 1 млрд євро.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
«Тут присутній наш міністр закордонних справ Максим Прево, а також наш міністр оборони, який пишається тим, що може оголосити про нове рішення щодо пакету допомоги в один мільярд на 2025 рік з амбіцією надавати щонайменше один мільярд щороку протягом мого терміну в рамках двосторонньої військової допомоги», — сказав він.
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Окрім того, прем’єр Бельгії повідомив, що міністр оборони країни Тео Франкен «має список речей, які ми збираємося зробити в дуже короткі терміни в дуже близькому майбутньому».
Зеленський подякував Бельгії за наданий пакет допомоги.
Нагадаємо, раніше уряд Бельгії отримав за 2024 рік податки, згенеровані від заморожених на території країни російських активів, на 1,7 млрд євро. Брюссель планує спрямувати ці гроші на програми допомоги Україні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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