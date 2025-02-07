Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро податків від заморожених активів рф — Finance.ua

Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро податків від заморожених активів рф Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро податків від заморожених активів рф

Уряд Бельгії отримав за 2024 рік податки, згенеровані від заморожених на території країни російських активів, на 1,7 млрд євро. Брюссель планує спрямувати ці гроші на програми допомоги Україні.

Як пише бельгійське видання VRT, про це свідчать дані Euroclear

«Заморожені російські активи, що утримуються у найбільшому депозитарії цінних паперів Euroclear в Бельгії, згенерували для країни за рахунок податків 1,7 млрд євро прибутку, саме такими є надані Euroclear щорічні дані. Уряд Бельгії буде використовувати ці гроші для надання допомоги Україні. Загальний обсяг російських активів, що наразі заблоковані в Euroclear, становить близько 183 млрд євро», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що депозитарій Euroclear є однією з найбільших компаній такого роду та впливовим гравцем на світовому фінансовому ринку. При цьому лише близько 12% акцій цієї компанії належать Федеральному уряду Бельгії, решта належать іншим муніципальним урядам країни та банкам.

Компанія надавала фінансові послуги також російським компаніям та уряду, але всі транзакції були заморожені після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України та потрапила під міжнародні санкції у відповідь на агресію. російські активи, включаючи готівку, акції та займи, були заморожені і наразі недоступні для російських суб’єктів.

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Відсотки від цих російських мільярдів перераховуються на спеціальний рахунок в Euroclear та використовуються для поповнення європейських фондів допомоги, що призначені для України.

У 2024 фінансовому році до таких фондів була перерахована сума у 3,55 млрд євро. Перший транш в 1,55 млрд євро був перерахований у липні 2024 року, другий транш у близько 2 млрд євро, як очікується, буде перерахований у березні.

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Уряд Бельгії також обкладає податком всі надходження, що згенеровані від російських заморожених активів. У 2024 році сума цих податків склала 1,7 млрд євро, які будуть спрямовані на допомогу для України.

Раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має знайти креативний шлях для використання заморожених російських активів та посилити санкції проти росії, щоб кремль переконався — що довше триватиме його агресивна війна проти України, то вищою буде ціна цієї війни для нього.

Перед тим президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що європейські країни мають ухвалити рішення про передачу Україні близько 300 млрд євро заморожених суверенних російських активів, щоб використати ці кошти для допомоги українцям.

Нагадаємо, лідери країн «Великої сімки» погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн «Великої сімки».

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