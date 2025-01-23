Канада заморозила понад $350 мільйонів російських активів — Finance.ua
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Канада заморозила понад $350 мільйонів російських активів

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Канада заблокувала російських активів на суму понад 457 млн канадських доларів (більш ніж 350 млн доларів США) у рамках санкцій проти Федерації.
Про це пише Укрінформ із посиланням на Королівську канадську кінну поліцію
Дослівно канадські правоохоронці: «З 24 лютого 2022 року у Канаді загалом було заморожено активів на 140,1 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено фінансових транзакцій на 317,4 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії».
У поліції додали, що заблокували також фінансових операцій на 387,2 тис. доларів та заморозили активів на 148,5 тис. доларів, пов’язаних із підсанкційними особами з білорусі.
За матеріалами:
Укрінформ
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