Світовий банк дає Україні $2,05 млрд, частина коштів — доходи від заморожених активів РФ Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Світовий банк дає Україні $2,05 млрд, частина коштів — доходи від заморожених активів РФ, Фото: pixabay.com

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні фінансування на понад $2 млрд доларів. Мільярд із цієї суми вперше нададуть коштом заморожених російських активів.

Про це йдеться на сайті Світового банку.

Зазначається, що рада виконавчих директорів Світового банку схвалила програму політики розвитку (DPO) для України, спрямовану на «посилення основи економічної політики для сталого зростання та покращення фінансової стабільності».

Вона передбачає фінансування в розмірі $1,05 млрд із використанням ресурсів МБРР, посилених через Український трастовий фонд Advancing Needed Credit Enhancement (ADVANCE), які доповнюються кредитними гарантіями Японії та Великої Британії.

Також фінансовий пакет включає грант у розмірі 1 млрд доларів із заморожених активів рф від Фонду сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення фінансового посередництва України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF), розпорядником якого є Світовий банк.

Повідомляється, що новий пакет спрямований на посилення фінансової й економічної стабільності України та поліпшення макрофінансової стабільності.

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Нагадаємо, виконавча рада Світового банку 10 жовтня схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України, внески до якого очікуються від США, Канади і Японії.

У грудні Міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 мільярдів кредиту Україні в межах ініціативи G7, яка передбачає загальну допомогу на $50 мільярдів за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн «Великої сімки» на загальну суму в $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році.

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