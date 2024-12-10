Світовий банк виділив Україні $454 млн на охорону здоров’я — Finance.ua

Світовий банк виділив Україні $454 млн на охорону здоров’я Вчора 10:33 — Казна та Політика

Світовий банк виділив Україні $454 млн на охорону здоров’я

Світовий банк (СБ) оголосив про новий пакет підтримки України на суму $454 млн для проєкту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (Thrive).

Про це йдеться в повідомленні банку.

«На третьому році російського вторгнення Україна стикається із серйозним фіскальним тиском, і це зазначає важливість продовження реформ системи охорони здоров’я, які підвищують ефективність використання державних коштів», — наводять у пресрелізі слова регіонального директора СБ у справах країн Східної Європи Боба Сома.

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Він додав, що реформи, підтримані проєктом Thrive, допоможуть знизити зайве фінансове навантаження на пацієнтів, водночас це підвищить доступність і стійкість сектору охорони здоров’я.

Уточнюється, що фінансування програми Thrive включає позики на загальну суму $449 млн підтриманого урядом Японії Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (Advance Ukraine) і СБ, а також грант у розмірі $5 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, розбудови та реформування України (URTF).

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Проєкт Thrive створено за допомогою інструменту фінансування «Програми кредитування, пов’язаної з результатами (PforR)» Світового банку. Ця ініціатива підтримає зусилля уряду України щодо пріоритетного фінансування в межах Програми медичних гарантій (програми універсального покриття потреб пацієнтів).

Вона також посилить технічну та операційну спроможність Національної служби здоров’я України (НСЗУ), допоможе у стратегічному плануванні та зміцнить управлінську спроможність сектору охорони здоров’я.

СБ нагадує, що інші його поточні проєкти в Україні включають екстрені операції у сферах охорони здоров’я, освіти, транспорту, енергетики, житла, сільського господарства, державні програми для приватного сектору та державного управління, що мобілізували ресурси партнерів-донорів завдяки гнучкому дизайну для швидкої виплати коштів і можуть бути масштабовані за необхідності, коли стане доступним додаткове фінансування.

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