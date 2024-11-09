Світовий банк виділить Україні грантову допомогу на $1,37 млрд — Finance.ua

Світовий банк виділить Україні грантову допомогу на $1,37 млрд Сьогодні 13:29 — Казна та Політика

Світовий банк виділить Україні грантову допомогу на $1,37 млрд

Україна отримає грант у розмірі близько 1,37 мільярда доларів США в межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Ці кошти надійдуть до державного бюджету вже в найближчі дні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У відомстві зазначили, що метою проєкту Peace in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках, що складається з:

1,35 млрд доларів США — грант від США;

10,8 млн євро — кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

У Мінфіні додали, що від початку повномасштабного вторгнення росії завдяки проєкту Peace in Ukraine було залучено вже майже 28 млрд доларів США та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.

$750 млн для підтримки інституційних реформ. Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що Світовий банк надає Українідля підтримки інституційних реформ.

Кошти будуть надані в межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (Surge), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз.

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