Світовий банк виділяє Україні $750 млн: на що підуть кошти — Finance.ua

Світовий банк виділяє Україні $750 млн: на що підуть кошти
Світовий банк надає Україні $750 млн для підтримки інституційних реформ.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
«Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів. Кошти будуть надані в межах проєкту „Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління“ (Surge), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду Advance Ukraine, що підтримується урядом Японії», — написав Шмигаль.
З його слів, реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.
«Вдячні керівництву Світового банку й нашим міжнародним партнерам за цю важливу підтримку України в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія», — вказав прем’єр.
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