Світовий банк із початку війни мобілізував на підтримку України $42 мільярди — Finance.ua

Світовий банк із початку війни мобілізував на підтримку України $42 мільярди Сьогодні 16:05 — Казна та Політика

Світовий банк із початку війни мобілізував на підтримку України $42 мільярди

Світовий банк разом із партнерами й донорами у рамках ініціативи PEACE (мир) мобілізував на підтримку України 42 мільярди доларів, із яких уже передав у вигляді траншів більше $38 мільярдів.

Про це на Конференції з відновлення України в Берліні заявила керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б’єрде.

«З першого дня війни Світовий банк намагався підтримувати Україну, шукати державних і приватних партнерів для підтримки України», — сказала Б’єрде.

За її словами, СБ вважає своїм головним завданням підтримувати функціонування українського уряду, щоб в умовах війни держава продовжувала надавати громадянам державні послуги.

«Разом із українським урядом ми заснували платформу PEACE, яка займається підтримкою бюджету України, аби держава могла виконувати свої основні функції — чи то буде зарплата вчителям, видатки на охорону здоров’я, соціальну сферу, допомогу внутрішньо переміщеним особам тощо», — зауважила керуючий директор.

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Вона додала, що в Україні СБ загалом надає фінансову підтримку 10 категоріям бюджетних статей.

«Світовий банк разом із партнерами у рамках ініціативи PEACE мобілізував на підтримку України 42 мільярди доларів, із яких ми вже передали у вигляді різних траншів більше 38 мільярдів», — повідомила Б’єрде.

За її словами, СБ також допомагає Україні залучати інвестиції у різні сектори, оцінювати збитки від російської агресії, які, згідно з останнім звітом у лютому, перевищили 486 мільярдів доларів, та прогнозувати перспективи української економіки.

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Укрінформ За матеріалами:

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