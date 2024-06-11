Світовий банк із початку війни мобілізував на підтримку України $42 мільярди — Finance.ua
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Світовий банк із початку війни мобілізував на підтримку України $42 мільярди

Казна та Політика
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Світовий банк із початку війни мобілізував на підтримку України $42 мільярди
Світовий банк із початку війни мобілізував на підтримку України $42 мільярди
Світовий банк разом із партнерами й донорами у рамках ініціативи PEACE (мир) мобілізував на підтримку України 42 мільярди доларів, із яких уже передав у вигляді траншів більше $38 мільярдів.
Про це на Конференції з відновлення України в Берліні заявила керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б’єрде.
«З першого дня війни Світовий банк намагався підтримувати Україну, шукати державних і приватних партнерів для підтримки України», — сказала Б’єрде.
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За її словами, СБ вважає своїм головним завданням підтримувати функціонування українського уряду, щоб в умовах війни держава продовжувала надавати громадянам державні послуги.
«Разом із українським урядом ми заснували платформу PEACE, яка займається підтримкою бюджету України, аби держава могла виконувати свої основні функції — чи то буде зарплата вчителям, видатки на охорону здоров’я, соціальну сферу, допомогу внутрішньо переміщеним особам тощо», — зауважила керуючий директор.
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Вона додала, що в Україні СБ загалом надає фінансову підтримку 10 категоріям бюджетних статей.
«Світовий банк разом із партнерами у рамках ініціативи PEACE мобілізував на підтримку України 42 мільярди доларів, із яких ми вже передали у вигляді різних траншів більше 38 мільярдів», — повідомила Б’єрде.
За її словами, СБ також допомагає Україні залучати інвестиції у різні сектори, оцінювати збитки від російської агресії, які, згідно з останнім звітом у лютому, перевищили 486 мільярдів доларів, та прогнозувати перспективи української економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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