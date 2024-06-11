Євросоюз виділить Україні 1,9 млрд євро у межах програми Ukraine Facility: коли нададуть кошти — Finance.ua
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Євросоюз виділить Україні 1,9 млрд євро у межах програми Ukraine Facility: коли нададуть кошти

Казна та Політика
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Євросоюз виділить Україні 1,9 млрд євро у межах програми Ukraine Facility: коли нададуть кошти
Євросоюз виділить Україні 1,9 млрд євро у межах програми Ukraine Facility: коли нададуть кошти
Європейський Союз до кінця червня виділить Україні €1,9 млрд фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.
Про це сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України в Берліні 11 червня.
Програма ЄС передбачає покриття потреби України на 2024−2027 роки, включаючи €33 млрд у вигляді дешевих кредитів та €17 млрд у вигляді грантів із бюджету блоку.
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Кошти будуть виділені за програмою Ukraine Facility в межах комплексної стратегії реформ та інвестицій, яка називається «Український план», зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, «Український план» включає, зокрема, реформування сектору правосуддя та антикорупційну реформу.
«Це — основа для того, щоб зробити Україну привабливою для бізнесу та інвесторів та наближає Україну до ЄС», — наголосила президентка Єврокомісії.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до нього, програма підтримки України від ЄС обсягом €50 млрд діятиме з 2024 до 2027 року;
  • фінансування в рамках першої складової програми здійснюватиметься за виконання квартальних індикаторів, визначених у плані для Ukraine Facility. План визначає ключові реформи та напрями для інвестицій. Він також містить систему прозорості, аудиту й контролю, які також будуть посилені в рамках передбачених реформ.
За матеріалами:
Forbes.ua
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