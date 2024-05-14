Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро — Finance.ua

Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро

Сьогодні, 14 травня, Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Найближчим часом до держбюджету надійде 1,9 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування. А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією», — зазначив Шмигаль.

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Він подякував Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку.

1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України. Як додали в Міністерстві фінансів, найближчим часом Україна отримаєбезумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Очікується, що загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро — гранти.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

За попереднім розрахунком:

у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро;

у 2025 році - 12,5 млрд євро;

у 2026 році - 7,25 млрд євро;

1,2 млрд євро у 2027 році;

1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

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