Україна і ЄС домовились продовжити тимчасовий захист для українців — Finance.ua
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Україна і ЄС домовились продовжити тимчасовий захист для українців

Світ
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Україна і ЄС домовились продовжити тимчасовий захист для українців
Україна і ЄС домовились продовжити тимчасовий захист для українців
Україна та Європейська комісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація, проте зараз умов для цього немає.
Про це сказала віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів, повідомляє Укрінформ.
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«Я перебуваю в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ (Ільвою Йоганссон. — Ред.) із самого 24 лютого 2022 року, кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення», — заявила Стефанішина.
Вона наголосила на важливості безпекового чинника. Україна має домовленість з Європейською комісією: щойно безпекова ситуація зміниться, статус тимчасового захисту буде переглядатися таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців.
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«Але зараз умов для такого рішення немає», — констатувала віцепрем'єрка.
Вона також наголосила, що питання мобілізації, реєстру військовозобов'язаних і статусу тимчасового захисту не повʼязані між собою.
«Ми зафіксували це на перемовинах із Ільвою Йоганссон. Є наш внутрішній процес, нам треба забезпечити облік військовозобовʼязаних. Це здійснюється через низку дипломатичних кроків по лінії дипломатичної, консульської роботи», — сказала Стефанішина.
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Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала українським біженцям право легально перебувати на території ЄС та отримувати базові соціальні послуги, включаючи охорону здоров’я, освіту та право на працевлаштування. Цей документ діятиме до березня 2025 року із можливістю продовження.

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За матеріалами:
Укрінформ
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